Największy wróg twojej patelni i zdrowia

Jednym z największych wrogów patelni teflonowej są metalowe sztućce. Używanie łyżek, widelców czy łopatek ze stali sprawia, że powierzchnia naczynia szybko pokrywa się rysami. Każde takie uszkodzenie powoduje stopniowe ścieranie się teflonu, a to oznacza, że do potraw mogą trafiać jego mikroskopijne fragmenty. O wiele bezpieczniej sięgać po akcesoria drewniane, silikonowe lub bambusowe, które nie naruszają powłoki.

Drugim poważnym błędem jest przymusowe studzenie. Wiele osób odruchowo wlewa zimną wodę na rozgrzaną patelnię, by szybciej ją umyć. Niestety, to najprostszy sposób na jej trwałe uszkodzenie. Różnica temperatur prowadzi do odkształceń i pęknięć, które skracają żywotność naczynia. Najlepiej odczekać kilka minut, aż ostygnie, a dopiero później przystąpić do czyszczenia.

Czyszczenie krok po kroku

Patelnia teflonowa nie nadaje się do mycia w zmywarce. Silne detergenty oraz gorąca woda niszczą warstwę ochronną, przez co naczynie traci swoje właściwości. Równie szkodliwe są ostre gąbki, druciaki czy szczotki - one także mogą zdrapać delikatną powłokę. Zamiast tego warto używać miękkiej gąbki oraz łagodnego płynu do naczyń.

Po umyciu najlepiej osuszyć patelnię ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką. Można też pozostawić ją do samodzielnego wyschnięcia - ważne jednak, by nie zostawiać jej długo mokrej, gdyż może to prowadzić do osłabienia powierzchni i powstawania zacieków.

Teflonową patelnię należy odpowiednio myć 123RF/PICSEL

Dlaczego to takie ważne?

Zadrapania i pęknięcia nie tylko psują estetykę patelni, ale też stwarzają ryzyko zdrowotne. Przy bardzo wysokich temperaturach uszkodzony teflon może wydzielać szkodliwe substancje chemiczne. Dlatego, jeśli zauważymy poważne ubytki, lepiej wymienić patelnię na nową, zamiast ryzykować.

Dbanie o patelnię teflonową nie jest trudne - wymaga jedynie odrobiny ostrożności. Unikanie metalowych sztućców, szoku termicznego i zbyt agresywnego czyszczenia pozwoli zachować jej właściwości na dłużej. To oszczędność pieniędzy i gwarancja, że nasze posiłki pozostaną zdrowe i smaczne.

