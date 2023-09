Spis treści: 01 Jak wygląda borowik ceglastopory?

02 Czy borowik ceglastopory jest jadalny?

03 Gdzie można znaleźć borowika ceglastoporego?

Jak wygląda borowik ceglastopory?

Życie i styl Aż 20 borowików w jednym miejscu. Zdjęcie z lasu zrobiło furorę Borowik ceglastopory, który od 2021 roku jest znany jako krasnoborowik ceglastopory to grzyb, który w polskich lasach rośnie do maja do końca października. Odznacza się on zazwyczaj ciemnobrązowym, a także ciemnoceglastoczerwonym odcieniem kapelusza. Jego średnica wynosi od 5 do 20 cm. U młodych okazów jest półkulisty, potem staje się poduszkowaty, a u starszych rozpostarty. Kapelusz jest pokryty pilśniowatą lub zamszową, matową skórą, której nie da się zdjąć.

Rurki borowika ceglastoporego są drobne. Młode mają kolor żółtawooliwkowy, następnie pomarańczowy do krwistoczerwonego. Pory są żółtawe, ale dość szybko czerwienieją. Podobnie jak rurki po dotknięciu nabierają błękitnego odcienia. Miąższ borowika ceglastoporego również jest żółty, ale po przecięciu sinieje.

Z kolei trzon borowika ceglastoporego ma maczugowaty kształt, ale z wiekiem może się robić smuklejszy. Jest żółty z widocznymi czerwonymi kosmkami. Nie odznacza się jednak siatką i tak jak pozostałe części nabiera błękitnego koloru przy dotyku.

Zdjęcie Miąższ borowika ceglastoporego po przekrojeniu sinieje / 123RF/PICSEL

Czy borowik ceglastopory jest jadalny?

Borowik ceglastopory jest grzybem jadalnym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nieodpowiednio przygotowany może wywoływać zburzenia ze strony układu pokarmowego. Konieczna jest więc obróbka termiczna.

Wiele osób unika jednak zbierania borowika ceglastoporego w obawie o pomylenie go z borowikiem szatańskim, który jest grzybem trującym. Odznacza się on. m.in. intensywnie czerwoną nogą, jasnym kapeluszem i gorzkim smakiem.

Gdzie można znaleźć borowika ceglastoporego?

Borowika ceglastoporego można znaleźć w lasach iglastych, liściastych i mieszanych. Najczęściej jednak występuje na terenach górskich, chociaż zdarza się, że trafia w ręce grzybiarzy w innych regionach.

Grzyb ten lubi kwaśne i gliniaste gleby bogate w wapń. Borowik ceglastopory rośnie m.in. pod świerkami, jodłami, dębami i bukami.

