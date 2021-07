Sześcioraczki z Tylmanowej na wakacjach! Ich wspólne zdjęcie zachwyca!

Życie i styl

Sześcioraczki z Tylmanowej to pierwsze takie rodzeństwo w Polsce. Gdy w 2019 roku przyszły na świat wszyscy trzymali kciuki, by były zdrowe i szybko się rozwijały. Niedawno dzieci obchodził hucznie swoje 2 urodziny! „Kiedy to minęło” – pytali fani na Instagramie i składali życzenia zarówno uśmiechniętym maluchom, jak i rodzicom. Ostatnio cała rodzina wybrała się na wakacje! Gdzie odpoczywają Sześcioraczki z Tylmanowej?

Zdjęcie Sześcioraczki odpoczywają obecnie nad morzem. Ubrane w takie same, błękitne chusteczki i podobne białe koszulki, prezentują się wyjątkowo uroczo / @szescioraczkipl / Instagram