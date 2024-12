Niektóre źródła sugerują, że główną inspiracją dla architektów była lokalna historia. Waldemar Wawrzyniak, jeden z projektantów, wspominał, że podczas lotu szybowcem zauważył, iż znajdująca się na szczycie góry kaplica św. Wawrzyńca, z lotu ptaka przypomina spodek. Być może to właśnie ta obserwacja skłoniła twórców do stworzenia projektu nawiązującego kształtem do stojącego tam historycznego budynku.