Szukasz mieszkania do wynajęcia? Ten poradnik może bardzo ci pomóc

Spis treści: 01 Wojna a rynek wynajmu

02 Rady podane na luzie

03 "Nie wynajmujemy od dzbanów"

04 Nim wynajmiesz, zrób zdjęcia

Wojna a rynek wynajmu

Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę do Polski ruszyła fala uchodźców wojennych. Ten nagły napływ ludzi, którzy potrzebowali przecież własnej przestrzeni do życia, zmienił diametralnie rynek wynajmu mieszkań w naszym kraju. Wolne lokale stały się trudniejsze do znalezienia, a opłaty za nie - które nota bene dynamicznie rosły jeszcze przed wojną - teraz poszybowały jeszcze wyżej.

Przeczytaj też: Połączenie tych produktów, to piekło dla żołądka. Wzdęcia to nie wszystko

Reklama

Młode osoby, które pierwszy raz stykają się koniecznością wynajmu mieszkania, często nie posiadają wiedzy i doświadczenia, które pozwoliłby uniknąć różnego rodzaju nieprzyjemności. Teraz mogą sięgnąć po nowy poradnik, który przystępnym językiem wprowadzi je w meandry tego często skomplikowanego procesu.

Rady podane na luzie

Poradnik Świeżego Najemcy stworzył Daniel Mateusz. Autor chciał przekazać początkującym najemcom dobre rady i podstawy, jakimi powinni się kierować, poszukując mieszkania. Posługuje się przy tym lekkim stylem, pisze bez niepotrzebnego zadęcia i unika urzędniczego języka. Dzięki temu wskazówki zawarte w Poradniku Świeżego Najemcy są łatwe do przyswojenia i bardzo przejrzyste.



Zdjęcie Nigdy wcześniej oferty mieszkań na wynajem nie znikały w tak szybkim tempie jak teraz / 123RF/PICSEL

"Nie wynajmujemy od dzbanów"

"Nie wynajmujemy od dzbanów" - to tytuł jednego z podrozdziałów poradnika Mateusza i dobrze podkreśla jedną z głównych myśli całego tekstu.

"Miej w głowie jedną zasadę: płacisz pieniądze, niemałe, bo ktoś oddał ci mieszkanie do użytku. Z wynajmowanego mieszkania masz prawo korzystać mniej więcej tak, jakbyś korzystał ze swojego. To znaczy, że możesz, na przykład, przyjmować gości, również na noc. Możesz zrobić przemeblowanie, przemalować ściany. Ba, nawet zmienić zamki w drzwiach wejściowych. Serio. Wynajmując mieszkanie, stajesz się jego posiadaczem, co oznacza, że władasz nim na czas najmu tak, jak swoim" — podkreśla Mateusz w swoim poradniku.

Przeczytaj także: Maryja pokazała jej przyszłość świata. Co zobaczyła Mirjana Soldo?

Przestrzega przy tym przed wszystkimi właścicielami, którzy starają się "tylnymi drzwiami" wprowadzić do umowy niezgodne z prawem zapisy, by później je egzekwować.

"Będzie Ci chciał podnieść czynsz z miesiąca na miesiąc, stawiając Cię przed faktem dokonanym, a na koniec nie odda Ci kaucji, bo ogarnięcie ściany, w którą w marcu wbiłeś gwoździa, wycenił na 2 500 zł. Żadna z tych rzeczy nie jest legalna" - czytamy w dalszej części tekstu.



Zdjęcie Liczba mieszkań na wynajem spadła nawet o 60 proc. / 123RF/PICSEL

Nim wynajmiesz, zrób zdjęcia

Kolejną ważną kwestią, jakiej dotyka Poradnik Świeżego Najemcy, jest kwestia dokumentacji wszelkich usterek znajdujących się w mieszkaniu, przed naszym do niego wprowadzeniem się. Mateusz radzi by być "jak technicy w W11 Wydział Śledczy", obfotografować wszelkie rysy, uszkodzenia i usterki, zajrzeć w każdy możliwy zakamarek. Ułatwi nam to otrzymanie zwrotu kaucji, gdy będziemy opuszczać wynajęte lokum.

Poradnik Świeżego Najemcy łączy w sobie kompendium "koleżeńskich porad" z omówieniem wielu kwestii prawnych, zwłaszcza tych dotyczących ochrony lokatorów. Daniel Mateusz jest współzałożycielem facebookowej grupy "Wokenajemcy", a tworząc swój tekst, korzystał także z własnych, bogatych doświadczeń w wynajmie.



"Coś, co wiedziałem jednak na pewno, to fakt, że mimo niebycia żadnym ekspertem ogarniam ten cyrk w zakresie, jaki pozwoliłby mi pięć lat temu wejść do niego i się nie sparzyć — i z tego wyszła ostateczna, luźna forma poradnika" — mówi o sobie.

Zobacz również: Kuriozalna oferta najmu w Warszawie. Co jeszcze wymyślą właściciele mieszkań?