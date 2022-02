Szukasz świetnego sprzętu sportowego? Modnej odzieży do ćwiczeń? Koniecznie zajrzyj do nowego sklepu Sportano

Współczesne kobiety dobrze wiedzą, że nie warto niczego pozostawiać przypadkowi czy losowi. Że mogą kreować swoje życie i funkcjonować według własnych zasad. Że zasługują na to, co najlepsze, jeśli tylko same dają z siebie wszystko. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że aktywny styl życia to również troska o swoje zdrowie i kondycję, będąca przejawem odpowiedzialności za własną przyszłość. Niezbędnym elementem rzeczywistości jest zatem sport i regularny wysiłek fizyczny. Aby jednak przebiegał maksymalnie komfortowo i bezpiecznie, warto sięgać po najwyższej jakości produkty od renomowanych marek. Taką ofertę zapewnia nowy sklep internetowy Sportano.pl.

Wsparcie na każdym kroku

Sportano to miejsce dla wszystkich kobiet, ale także panów, którzy podejmują trud codziennych treningów. Obojętnie, czy to dopiero początek przygody z wybraną dyscypliną i budowanie zdrowych nawyków, powrót po okresie mniejszej aktywności czy poziom ekstremalny.

Zespołem ludzi stojących za Sportano kieruje bardzo ważna i odpowiedzialna misja. Chcą promować sportowy styl życia, zarażać sportową energią i motywować do stałego podnoszenia poziomu wśród wszystkich pasjonatów. Wiedzą, że kluczem do tego sukcesu jest zapewnienie najlepszej oferty na rynku: świetnej jakości sprzętu, trwałej i sprawdzonej odzieży oraz różnorodnych akcesoriów, które pomogą w ciągłym rozwoju. Dlatego w każdym momencie stawiają na innowacje i nowoczesne rozwiązania. Inwestują w najlepsze technologie i systemy. Codziennie przeszukują rynek w poszukiwaniu nowości. Sprawdzają, testują, dokonują selekcji.

Owocem tych działań jest sklep internetowy Sportano, w którym można znaleźć produkty dla ogromnej liczby dyscyplin sportowych od topowych marek z całego świata. Ale Sportano to także coś ekstra. Przede wszystkim profesjonalna, unikalna na polskim rynku obsługa klienta. Eksperci ze Sportano nie zachowują swojej wiedzy dla siebie, ale dzielą się nią ze wszystkimi chętnymi. Dlatego każda z pań, która chce rozpocząć dowolną aktywność lub wnieść ją na kolejny poziom, może zwrócić się do nich z jakimkolwiek pytaniem. Fachowcy ze sklepu internetowego Sportano zadbają o to, by każdy otrzymał odpowiednią dawkę wiedzy na temat poszukiwanych artykułów, a także solidną porcję sportowej energii na długi czas.





Sportano to kobiecy styl

Co w takim razie kryje oferta sklepu Sportano? To na przykład bogaty wybór produktów z kategorii fitness i siłownia. Najwyższej jakości odzież treningowa wykonana z lekkich, oddychających materiałów, które zapewniają maksymalne korzyści z aktywności fizycznej. Legginsy, spodnie, koszulki i topy, ale także biustonosze sportowe będące idealnym towarzyszem nawet podczas wyjątkowo intensywnych treningów. Użyte w nich ekologiczne oraz elastyczne tkaniny z mikrowłókien wsparte systemami wentylacji szybko odprowadzają wilgoć i redukują temperaturę ciała. Jakość gwarantują tacy producenci, jak Nike, adidas czy Bushido.

Sportano to również szeroka oferta produktów dla kobiet uprawiających jogę, pilates czy stretching. Specjalistyczna odzież od takich marek jak Joy in me czy Gaiam to synonim wygody i niepowtarzalnego stylu. Dużym zainteresowaniem na całym świecie cieszą się także maty do jogi od Yoga Design Lab, wykonane z naturalnego korka i ozdobione orientalnymi wzorami. Kategoria akcesoria fitness to również świetne rollery i masażery, które pomogą zredukować napięcie po całym dniu zmagań, zapewnią dawkę relaksu i ukojenia dla zmęczonych mięśni. Z kolei przyrządy do ćwiczeń brzucha pomogą w redukcji tkanki tłuszczowej i wzmocnienia tych partii ciała.

W sklepie internetowym Sportano panie znajdą również modną odzież narciarską i snowboardową. Tacy producenci jak CMP, Dainese, Rossignol, Quiksilver czy Maloja od lat kreują trendy w branży sportów zimowych, dostarczając kurtki, spodnie, bezrękawniki czy czapki i rękawice o oryginalnych wzorach, które z pewnością pozwolą wyróżnić się w tłumie na stoku.





Sportowa przyjemność zakupów

Zakupy w sklepie Sportano to wyjątkowa wygoda na każdym etapie. Na początku warto przede wszystkim dołączyć do grona odbiorców specjalnego newslettera. Dzięki temu na skrzynkę mailową regularnie trafiać będą ekskluzywne nowości, wyjątkowe oferty i atrakcyjne rabaty tylko dla subskrybentów - także na pierwsze zakupy. Ponadto, przy zamówieniach od 100 zł szybka przesyłka kurierska jest całkowicie bezpłatna. A każdy klient ma 30 dni na decyzję i ewentualny zwrot produktów. Do wyboru jest kilka bezpiecznych metod płatności: za pobraniem, karty Visa i Mastercard, system PayU oraz BLIK. Aby czerpać dodatkowe inspiracje oraz motywację od innych sportowców, warto śledzić Sportano na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.

Komfortowe zakupy sportowe? Od dziś wyłącznie na Sportano!