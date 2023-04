1.Kobieta w ciąży

Jeśli najpierw pomożesz kobiecie w ciąży, to najprawdopodobniej w życiu że nie roztrząsasz żadnych problemów ani nie rozpamiętujesz niepotrzebnie sytuacji. Nie zastanawiasz się długo nad żadną sprawą. W razie potrzeby szukasz rozwiązań. Potrafisz dostrzec, czy dana sytuacja rzeczywiście wymaga naprawy lub rozwiązania. Jesteś osobą analityczną i potrafiącą rozwiązywać problemy. Twój czas jest dla ciebie bardzo cenny. Pracujesz w sposób praktyczny i wydajny. Masz tendencję do racjonalnego podejścia. Nie podejmujesz decyzji pod wpływem emocji. Jesteś znany jako ten, który spokojnie słucha i reaguje przed wyciągnięciem pochopnych wniosków. Umiesz postępować tak, by druga osoba czuła się wysłuchana i doceniona.

2. Mężczyzna ze złamaną nogą

Jeśli najpierw pomożesz niepełnosprawnemu mężczyźnie, oznacza to, że masz zdolności przywódcze. Potrafisz stanąć na wysokości zadania, by pomagać ludziom, a także potrafisz się z nimi solidaryzować. Traktujesz swoje decyzje poważnie. Ustalasz priorytety swoich celów życiowych. Rzadko oddajesz się czynnościom, które oddalają cię od osiągnięcia twoich celów. Podejmujesz inicjatywę i ryzyko bez względu na prawdopodobieństwo strat. Jesteś uparty. Najprawdopodobniej zachowasz zimną krew nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Masz wysoki poziom świadomości otaczającego cię środowiska. Dostrzeżesz okazję nawet wtedy, gdy tłum tego nie zrobi.

3. Płaczące dziecko

Jeśli pomożesz płaczącemu dziecku, to jesteś osobą uczuciową. Przywiązujesz wagę do emocji i związków. Jesteś również dobrym słuchaczem. Twoi przyjaciele i rodzina zazwyczaj ci się zwierzają. Jesteś troskliwym, opiekuńczym typem osoby. Czasami ulegasz silnemu wpływowi swoich emocji. Podejmujesz decyzje w oparciu o wartości sentymentalne i relacje emocjonalne. Ludzie najczęściej patrzą na ciebie jako na swojego powiernika. Wysłuchujesz ich problemów, a nawet próbujesz je rozwiązać lub zaopiekować się nimi. Większość osób, które posiadają dzieci, prawdopodobnie zdecyduje się pomóc płaczącemu dziecku. Może to oznaczać, że masz nierozwiązane wewnętrzne problemy z dzieciństwa. Chciałbyś mieć wokół siebie ludzi, którzy pomogliby ci poradzić sobie z emocjonalnymi zawirowaniami w życiu. Może to również oznaczać po prostu, że masz sympatię do dzieci.

4. Starsza kobieta poruszająca się przy pomocy balkonika

Jeśli najpierw pomożesz staruszce, to oznacza to, że jesteś osobą o silnej moralności i zasadach. Darzysz szacunkiem autorytety i starszych ludzi. Nie potrafisz patrzeć na zmagania kogoś, kto jest w podeszłym wieku. Szanujesz opinie i emocje innych ludzi. Dotrzymujesz towarzystwa temu, kto czuje się samotny. Jesteś osobą emocjonalną, ale wiesz też, kiedy wyznaczyć granicę. Szanujesz innych i oczekujesz szacunku w zamian. W twoim towarzystwie można wypowiadać się bez obaw o osąd. Bronisz jednak swoich racji, aby chronić własne opinie i decyzje. Jesteś osobą wysoce dojrzałą emocjonalnie. Rozumiesz ludzi, nawet jeżeli nie mówisz o tym głośno.

