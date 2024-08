Taka technika zmusza ciało do ciągłego dostosowywania się do nowego rytmu, co zwiększa pracę mięśni i przyspiesza metabolizm .

Zmiana długości kroków angażuje różne grupy mięśni i wprowadza element niespodzianki dla organizmu, co zwiększa wydatek energetyczny. Nasze ciała przyzwyczajają się bowiem do powtarzalnych ruchów, co może prowadzić do efektywnego, ale mniej intensywnego spalania kalorii.