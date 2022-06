Tadeusz Gołębiewski nie żyje

Jak podaje PAP, Tadeusz Gołębiewski zmarł w wieku 79 lat we wtorek 21 czerwca 2022 roku. Agnieszka Gawińska została jedynie upoważniona do potwierdzenia śmierci i podania daty. Nie podała żadnych szczegółów.

Oficjalne informacje mają pojawić się na stronach internetowych hoteli Gołębiewski oraz przedsiębiorstwa Tago.

Inwestycje Tadeusza Gołębiewskiego

Za sprawą sieci luksusowych hoteli nazwisko Tadeusza Gołębiewskiego jest znane niemal w całej Polsce. Zanim jednak biznesmen zajął się hotelarstwem, trudnił się cukiernictwem.

Zdjęcie Hotel w Karpaczu to jedna z inwestycji Tadeusza Gołębiewskiego / Radek Jaworski / Agencja FORUM

Tadeusz Gołębiewski od 1966 roku produkował wyroby cukiernicze. Założył Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tago pod Radzyminem, które funkcjonuje do dziś. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie, jest to rodzinna firma, która uchodzi za największy zakład produkcji ciastek i słodyczy w Polsce. Przedsiębiorstwo zostało docenione również poza granicami kraju. Prowadzi eksport produktów do ponad 60 państw leżących na pięciu kontynentach.

Hotel Gołębiewski w Mikołajkach

Zdjęcie Hotel Gołębiewski w Mikołajkach przyciąga do siebie turystów niesamowitym klimatem / LECH ZIELASKOWSKI / Reporter

Tadeusz Gołębiewski założył sieć hoteli, która jest sygnowana jego nazwiskiem. Pierwszy obiekt powstał w Mikołajkach w latach 90. ubiegłego wieku. Obiekt ten jest położony nad samym jeziorem, na przecięciu najpiękniejszych szlaków turystycznych, znajdujących się na terenie naszego kraju. Goście odwiedzający to miejsce szczególnie chwalą sobie naturalne bogactwo przyrodnicze w postaci licznych lasów czy rezerwatów, które umożliwiają pełne odprężenie i odcięcie się od miejskiego hałasu. Na gości hotelu Gołębiewski w Mikołajkach czekają 652 pokoje oraz trzynaście luksusowych apartamentów, z których część ma przepiękny widok na jezioro Tałty.

Hotel Gołębiewski w Białymstoku

Zdjęcie Hotel Gołębiewski w Białymstoku / Anatol Chomicz / Agencja FORUM

Kolejną z inwestycji Tadeusza Gołębiewskiego jest hotel w Białymstoku, ulokowany w odległości zaledwie 300 metrów od Pałacu Branickich. Miejsce to jest świetnym punktem wypadowym do zwiedzania całego miasta, jak i jego okolic, w których nie brakuje obszarów zielonych. Dużą atrakcją dla odwiedzających ten hotel gości jest Park Wodny Tropikana, w którym znajdują się trzy baseny ze zjeżdżalniami, trzy sauny oraz jacuzzi. Na terenie hotelu znajduje się także solarium. Kompleks oferuje łącznie gościom 219 pokoi, w skład których wchodzi m.in. osiem ekskluzywnych apartamentów.

Hotel Gołębiewski w Wiśle

Zdjęcie Hotel Gołębiewski w Wiśle to świetna opcja na klimatyczny odpoczynek w górskich rejonach / Marek Dybas / Reporter

Hotel Gołębiewski w Wiśle jest świetnym miejscem dla osób, którym zależy na wypoczynku w klimatycznym miejscu w górskich rejonach. Miejsce to znajduje się w odległości zaledwie 400 metrów od brzegu Wisły. Goście hotelu na miejscu mogą korzystać z basenów (zarówno krytych, jak i odkrytych - dop. red) oraz sauny. Przez wielu Polaków Hotel Gołębiewski w Wiśle nazywany jest najlepszym w Polsce, z uwagi na pyszne jedzenie i niesamowity klimat, jaki towarzyszy temu obiektowi.

Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Zdjęcie Hotel Gołębiewski w Karpaczu jest często wybierany przez wielu turystów / Albin Marciniak / East News

Jedną z ostatnich inwestycji Tadeusza Gołębiewskiego był hotel w Karpaczu, który zlokalizowany jest u podnóża Śnieżki, czyli najwyższego szczytu gór Karkonoszy. Obiekt ten jest szczególnie ceniony przez gości z uwagi na swoją lokalizację, jak i przepiękne widoki, które czynią to miejsce wyjątkowym przez cały rok. Wszyscy odwiedzający na miejscu mają do dyspozycji różnego rodzaju sauny, kryty basen ze zjeżdżalnią oraz wannę z hydromasażem.

Warto dodać, że obecnie trwa budowa największego hotelu należącego do Tadeusza Gołębiewskiego. Tym razem sieć ma się powiększyć o obiekt nad Morzem Bałtyckim. Hotel powstanie w Pobierowie zaledwie 150 metrów od plaży. Inwestycja biznesmena budzi jednak niemałe kontrowersje. Zdaniem internautów zaburza ona nadmorski krajobraz.

Hotel-gigant w Pobierowie, według niedawnych zapowiedzi, miał być gotowy w połowie 2023 roku. Oficjalnej daty otwarcia wciąż jednak nie ma. Czy przyszły rok to realny termin? Jak donosi Business Insider, bryła hotelu jest gotowa już od dawna, jednak około połowa obiektu wciąż nie jest pokryta elewacją.

Niegotowe są również tereny wokół hotelu - parkingi, podjazdy czy ścieżki, a nawet w momencie, kiedy budowlańcy uporają się z tymi pracami - przyjdzie czas na wykończenie wnętrz. W tym obszarze plany mają być niezwykle ambitne. Mowa nie tylko o bogato wyposażonych pokojach, ale również działających wewnątrz restauracjach, sklepach, strefach SPA czy parku wodnym. Ma również pojawić się sala kongresowa na kilka tysięcy osób.

"Szczerze? Ukończenie inwestycji to raczej kwestia lat, a nie miesięcy" - powiedziała w rozmowie z Business Insider osoba zaangażowana w budowę hotelu w Pobierowie.

Prace, które początkowo szły nieźle, mocno wyhamowała pandemia. Po kilku miesiącach kryzysu budowa zaczęła przyspieszać, jednak końca wciąż nie widać. Czy śmierć głównego inwestora będzie miała wpływ na tę gigantyczną inwestycję. Czas pokaże.



Zdjęcie Tadeusz Gołębiewski

