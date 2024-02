Tajemnicza naklejka na skrzynce pocztowej. To ważna informacja dla listonosza

Niewielka, tajemnicza naklejka to coraz częstszy widok na wielu skrzynkach pocztowych. Wbrew pierwszemu skojarzeniu, wcale nie znalazła się tam przypadkiem. W rzeczywistości niepozorna litera spełnia ważną funkcję. Co oznacza R na skrzynce do listów? Znacznie ułatwia życie.

