Polska kusi jesiennym wypoczynkiem na pięknych nadmorskich plażach - to żadna nowość. Ale nie tylko nasz kraj oferuje możliwość odpoczynku jesienią nad Bałtykiem, który właśnie wtedy, gdy kończy się lato, oferuje najwięcej jodu w powietrzu.

Jeżeli pragniemy odwiedzić inny kurort, niż te, które znajdziemy w Polsce, warto przyjrzeć się Łotwie. To tam znajduje się Jurmała, która cieszy się niezwykłą popularnością wśród rosyjskich i niemieckich turystów.

Wciąż jednak nie kusi tylu Polaków, ilu by mogła. Jurmała to jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów na Łotwie, znany z długich, piaszczystych plaż nad Morzem Bałtyckim, zabytkowej, wprost oszałamiającej architektury drewnianej i licznych uzdrowisk.

To niezwykłe miasto Łotwy przez wieki przechodziło różne etapy rozwoju, poczynając od rybackiej wioski, przez luksusowy kurort dla elit, aż po najpopularniejszą miejscowość wypoczynkową w tej części Europy.

Jurmała to nie tylko nowoczesny kurort. Historyczne ślady przodków widać tu na każdym kroku

W 1838 roku powstało tam pierwsze kąpielisko w dzielnicy Dubulti, co dało początek rozwojowi kurortu. Wtedy też zaczęły powstawać w Jurmale słynne drewniane wille i pensjonaty dla letników.

W połowie XIX wieku uznano lecznicze właściwości wód mineralnych i torfowisk w okolicach Ķemeri, czyli dzisiejszej dzielnicy Jurmały. To był punkt zwrotny tego miasta i jego okolic. Spowodowało to powstanie tam uzdrowiska i sanatoriów.

Jurmała to nie tylko piaszczyste plaże. To miejsce potrafi zachwycić

Podobnie jak w Polsce po sezonie, Jurmała potrafi kusić mniejszą ilością turystów i niższymi cenami za nocleg. Poza sezonem (jesień-zima) ceny są znacznie niższe niż latem. Za nocleg w hotelu lub pensjonacie w centrum Jurmały można zapłacić od 40 do 80 euro za pokój dwuosobowy. Apartamenty i luksusowe hotele mogą kosztować więcej, ale ceny są bardziej przystępne niż w sezonie letnim.

To jednak nie są jedyne atuty tego miejsca. Łotwa kusi także niższymi cenami biletów lotniczych. Zdecydowaną zaletą łotewskiego kurortu jest bliskość Polski. Na Łotwę, do Rygi dostaniemy się z Polski w mniej więcej 1,5 godziny w zależności, z którego miasta w Polsce wybierzemy lot - z Gdańska, Krakowa, czy z Warszawy.

Jesienią też warto skorzystać z licznych ośrodków spa i uzdrowisk, które oferują zabiegi relaksacyjne i lecznicze w przystępnych cenach. Jurmała od wieków słynie z tradycji uzdrowiskowych, za co kochają ją właśnie rosyjscy i niemieccy turyści.

Prócz pięknych plaż i uzdrowisk, Jurmała proponuje sporo atrakcji. Jeżeli znudzi się nam spacerowanie brzebiegm morza czeka na nas Dzintari Forest Park. To miejsce idealne na spacer lub rowerową przejażdżkę.

Dla miłośników przyrody idealnym miejscem do odwiedzenia będzie ogród botaniczny Bulduri Dendrarium, gdzie znajduje się bogata kolekcja roślin, a fanów miejskiego życia urzeknie Jomas iela, czyli Główna ulica handlowa w Jurmale, pełna sklepów, kawiarni i restauracji. Idealne miejsce na spacer, zakupy i spróbowanie lokalnej kuchni.

Będąc w Jurmale trudno nie wspomnieć o tamtejszej architekturze. To jeden z najbardziej charakterystycznych i urokliwych aspektów tego kurortu. To właśnie ona tworzy specyficzny klimat tego miejsca. Jest to unikalne połączenie tradycyjnej drewnianej architektury, secesji oraz nowoczesnych, luksusowych willi i hoteli. Dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi, Jurmała przyciąga zarówno miłośników historii, jak i architektury.