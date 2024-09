Kiwi na odchudzanie? Dlaczego nie!

Kiwi to owoc, który jest powszechnie dostępny w sklepach, więc warto skorzystać z tego, co oferuje. Okazuje się, że to bardzo dobre źródło witaminy C - chociaż wiadomo, że na odporność działa najlepiej, to substancji tej można przypisać o wiele więcej zasług. Zacząć trzeba od tego, że uelastycznia naczynia krwionośne, co może opanować skoki ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto witamina C zaliczana jest do antyoksydantów, czyli ma zdolność m.in. usuwania nadmiaru toksyn w organizmie, co odciąża wątrobę. Na sam koniec warto jedynie przypomnieć, ze akurat ta substancja pomaga syntetyzować kolagen, a to przekłada się na zdrowszy i młodszy wygląd skóry.

Co jeszcze można znaleźć w kiwi? To również doskonała źródło pełnowartościowego błonnika, czyli tzw. sprzymierzeńca jelit. Wspiera on nie tylko ich wytężoną pracę, ale także pozwala normować poziom cholesterolu organizmu, oczyszczać układ pokarmowy ze złogów, a co najważniejsze - zapewniać uczucie sytości, co utrudnia podjadanie pomiędzy posiłkami. Kiwi jest dobre na odchudzanie, ponieważ jest równocześnie niskokaloryczne (w 100 g znajduje się 60 kcal).

Kiwi można jeść ze skórką. Ten owoc należy do superfood Interia.tv

Dodaj do kiwi cenne warzywo

Seler naciowy to jeden z najmniej kalorycznych warzyw 123RF/PICSEL

W zasadzie samo kiwi już oferuje wiele, ale można w łatwy sposób zmienić smak napoju, by jeszcze bardziej rozpieścić kubki smakowe i dodać mu wyjątkowych właściwości. W pierwszej kolejności nasuwa się dodatek banana: co prawda, jest on bardzo zdrowy, ale z drugiej strony ma bardzo dużo cukrów, co nie jest najlepszym rozwiązaniem w trakcie odchudzania. Co zatem dodać do kiwi? Doskonałym pomysłem jest seler naciowy: warzywo o charakterystycznym smaku, a na dodatek ma mnóstwo cennych składników. Zawiera również sporo witaminy C, ale nie tylko: to także źródło witaminy A oraz E, które dla naszego wyglądu są niezastąpione. Likwidują stany zapalne, przywracają jędrność i chronią przed czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo seler naciowy ma bardzo mało kalorii, ponieważ w 100 g znajduje się wyłącznie 15 kcal.

Jak zrobić koktajl z kiwi na odchudzanie?

Kiwi można jeść ze skórką bez przeszkód 123RF/PICSEL

Przygotowanie koktajlu z kiwi na odchudzanie jest banalne. Wystarczy jedna średnia łodyga selera naciowego, jeden owoc i pół szklanki wody. Owoc myjemy, kroimy na mniejsze kawałki, warzywo oczyszczamy i kroimy w talarki, dodajemy do wysokiego naczynia albo blendera kielichowego, wlewamy pół szklanki wody, miksujemy i gotowe. Teraz można raczyć się napojem, który szybko nasyci żołądek i pomoże w żmudnym etapie odchudzania. Pamiętajmy, prostota przepisu sprawia, że napój najlepiej wypić od razu, nie ma sensu, aby robić zapasy.

Ważne: skórka z kiwi może nie zachęca do jedzenia, ale warto ją zostawić i nie obierać owocu. To właśnie tam znajduje się najwięcej cennych substancji dla organizmu.