Nigdy nie pomijaj śniadań

Śniadanie to najważniejszy posiłek w trakcie dnia i z tym faktem nawet nie ma co dyskutować. Jeśli ktoś je pomija, to szybko zauważy nieprzyjemne skutki. Ospałość i zmęczenie to tylko początek, choć często maskujemy ją wypiciem filiżanki kawy. Okazuje się, że picie naparu na tzw. pusty żołądek może mieć opłakane skutki, w postaci bólów brzucha i nawracających stanów zapalnych, co tylko pogarsza sytuację. Rezygnacja ze śniadania powoduje, że trudniej kontrolować wagę: w poczuciu silnego głodu oraz braku czasu często sięgamy po przekąski, a to sprzyja powstawaniu nadprogramowych kilogramów. Nawet jeśli wygospodarujemy choć trochę czasu, aby zjeść najważniejszy posiłek dnia, nie możemy iść na łatwiznę i wybierać skromnych produktów, ponieważ szybko to się odbije na naszym samopoczuciu.

Co jeść na śniadanie?

Pełnoziarniste pieczywo to podstawa pełnowartościowego śniadania

Chcemy zachować smukłą sylwetkę oraz zdrowie? Czas na pełnowartościowe śniadanie! Tylko jak je komponować? Tutaj trzeba kierować się zasadą hołdowaną przez dietetyków, aby na talerzu znalazły się pewne produkty, które zawierają pewne składniki:

produkty pełnoziarniste : ciemne i razowe pieczywo, kasze, płatki owsiane,

białko : chude mięso, ryby, nabiał, strączki, tofu, jajka,

kwasy tłuszczowe : orzechy, oleje nierafinowane,

warzywa i owoce.

Dlaczego akurat te składniki są takie cenne w diecie? Produkty pełnoziarniste zawierają pełnowartościowy błonnik, który zapewnia uczucie sytości i zapobiega podjadaniu, a na dodatek hamuje wzrost poziomu cukru w organizmie. Białko natomiast to ważny surowiec energetyczny, który dodaje siłę na cały dzień, ale także pobudza wszystkie układy w organizmie do działania na pełnych obrotach. Nienasycone kwasy tłuszczowe to doskonałe paliwo dla mózgu, ale także ich obecność może zminimalizować skutki przewlekłego stresu. Warzywa i owoce z kolei zapewniają witaminy i pierwiastki, które są niezbędne dla naszego ciała.

Propozycje śniadań nie muszą być nudne

Kanapki na śniadanie? Czemu nie, ale trzeba bacznie patrzeć, co dać na chleb

Co można zjeść na śniadanie? Tutaj propozycji jest wiele, ale ogranicza nas wyłącznie kulinarna inwencja. Znudziła nam się popularna jajecznica? Wystarczy wbić kilka jajek do smażących się na patelni pomidorów, aby szybko uzyskać szakszukę. Omlet może być podawany w stylu japońskim, czyli zawinięty wraz ze szpinakiem, serem albo awokado lub małymi pomidorkami. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przygotować szybką tortillę: wystarczy twarożek, dobrej jakości chuda wędlina oraz wkładka w postaci warzyw.

Nie zapominajmy również o owsiance: chociaż ona wydaje się nudną propozycją śniadaniową, to wystarczy wzbogacić ją sezonowymi owocami, a jeśli nie mamy ich pod ręką, to wystarczy dodać do nich pokrojonego w plasterki banana lub borówki amerykańskie, które dostępne są przez cały rok. Nie zapominajmy o orzechach: pistacjach, włoskich, czy piniach. A co z poczciwymi kanapkami? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były spożywane na śniadanie, ale podstawą musi być pieczywo pełnoziarniste, chuda wędlina oraz solidna dawka warzyw.

Jeśli wystarczy nam trochę czasu, to można przygotować szybkie placuszki, np. cukiniowe albo na kefirze wraz z pełnoziarnistą mąką. Można również sporządzić sałatkę ze świeżych warzyw, ale należy wzbogacić ją o białko, warto dodać do niej jajko, grillowany drób albo łososia.

Czego nie jeść na śniadanie?

Płatki śniadaniowe czasami mają nadmiar cukru: one nie nadają się na śniadanie

Wiemy już, co warto jeść na śniadanie. Teraz czas poznać produkty, których powinno się unikać. Na początku trzeba się przyjrzeć płatkom śniadaniowym: jeśli mają w składzie cukier, to powinno się ich unikać. Składnik ten nie tylko może w nadmiarze powodować otyłość, ale także podnosić szybko poziom glukozy w organizmie, co może powodować ospałość oraz napady głodu. Do tego powinno się unikać tzw. gotowców: ciasteczek, herbatników i innych słodyczy, które mogą zawierać tłuszcze trans szkodzące sercu.

Dlatego też na śniadanie nie powinno się także zjadać słodyczy, produktów przetworzonych i fast foodów. Nie dość, że mają mnóstwo cukru i tłuszczów trans, to jeszcze wzbogacane są o sól, a ona w nadmiarze może powodować nadciśnienie i inne choroby układu krążenia.