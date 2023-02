Spis treści: 01 To stało się w polskim lesie. Dziwny obiekt rodzi pytania o UFO

02 UFO w polskim lesie? Do sieci trafiło nietypowe nagranie

03 UFO w Japonii? Tajemnicze znalezisko na plaży

To stało się w polskim lesie. Dziwny obiekt rodzi pytania o UFO

W ostatnim czasie w mediach wręcz roi się od doniesień o zestrzelonych niezidentyfikowanych obiektach latających nad terytoriami różnych krajów. Te niezmiennie budzą sensację oraz ciekawość. Tym razem w sieci pojawiło się nagranie pochodzące z polskiego lasu. To pociągnęło za sobą pytania o UFO.

Nagranie zostało wykonane w okolicach miejscowości Przylesie w województwie opolskim. Dwóch mężczyzn, myśliwy oraz jego kolega, kamerą termowizyjną przeczesywali teren w poszukiwaniu zwierzyny. W pewnym momencie na ekranie zobaczyli tajemniczy obiekt - donosi portal nautilus.org.pl.

UFO w polskim lesie? Do sieci trafiło nietypowe nagranie

"Podczas skanowania pola, nagle najeżdżamy na coś, ale nie umiemy stwierdzić co to jest. Widać to na zdjęciach, na filmikach. Wygląda dosyć dziwnie. Nikt nie potrafił tego zidentyfikować, a na pewno nie jest to zwierzę. Zaczęliśmy się interesować, przełączać różne tryby kolorystyczne termowizji i obserwowaliśmy" - tłumaczy jeden z mężczyzn w rozmowie z serwisem.

Wideo youtube

Mężczyźni stwierdzili, że najwyraźniej mają do czynienia z tajemniczym obiektem. "Nie wiem czy mogę nazwać to UFO. Stwierdziliśmy, że to nic innego, jak jakiś obiekt. Widać wyraźnie, że przez jego środek przechodzi jakiś pasek energii. Tego nie było widać gołym okiem, żeby była jasność. Tylko na termowizji widać, co widać. Termowizor jest na tyle czuły, że dokładnie pokazuje kształt, który tam był. Mogę zadeklarować, że nie było nic więcej z tyłu, za nim, obok. Był dziwny moment, jak zacząłem nagrywać, że on się zaczął unosić" - dodaje mężczyzna.

Najdziwniejsze rekordy Guinnessa kobiet. Lepiej nie próbuj tego w domu Dyskoidalny obiekt miał mieć około 3 metrów średnicy oraz 1 metra wysokości. Jak dodaje mężczyzna, wraz z kolegą zdecydowali o próbie zidentyfikowania obiektu przez noktowizor. Ten miał jednak blokować wiązkę czerwieni. "Był dźwięk, natomiast on był niski, mało słyszalny" - mówił mężczyzna. Na pytanie, czy dźwięk pochodził z tego obiektu stwierdził, iż "nie może tego zagwarantować". Dodał, że "nie było nic innego dookoła, co generowałoby dźwięk", ale podobnie "buczy" transformator.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy internautów, którzy podkreślają, że sytuacja jest "bardzo ciekawa".

UFO w Japonii? Tajemnicze znalezisko na plaży

Kilka dni temu głośno było również o tajemniczym znalezisku na plaży niedaleko miasta Hamamatsu. Dziwny obiekt wyrzuciło na brzeg morze. Kula o średnicy około 1,5 metra zainteresowała policjantów, którzy kolejno wezwali na miejsce saperów. Jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że tajemnicza kula może być UFO.

