Tak bawią się księża na studniówkach. W sieci pojawiło się nagranie

Życie i styl

Styczeń i luty to czas studniówek, czyli moment zabawy przed podejściem do matury. Na takim balu studniówkowym bawią się nie tylko uczniowie, ale grono pedagogiczne. Wśród nauczycieli są także katecheci, księża i nagranie z jednym z nich, który także jest gwiazdą TikToka, wyciekło właśnie do sieci.

Zdjęcie Ksiądz Sebastian Kosecki został gwiazdą studniówkowego parkietu / 123RF/PICSEL