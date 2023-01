Tak Dubaj walczy o nowych turystów. Alkohol tani jak nigdy dotąd!

Sprzedaż alkoholu w Dubaju od kilku lat jest obwarowana różnymi ograniczeniami. By nabyć go legalnie w sklepie, należy posiadać odpowiednią, osobistą licencję. Nie wolno spożywać go także w miejscach publicznych.



Dubaj, największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od początku 2023 roku znosi podatek od sprzedaży procentowych trunków. Jego wysokość wynosiła dotąd 30%. Zniesione zostaną też opłaty za posiadanie licencji na jego zakup. Do tej pory roczna opłata za ten dokument wynosiła 70 dolarów.

Te zmiany mają pobudzić przede wszystkim turystykę. Z badań wynika bowiem, że wielu turystów rezygnuje z pobytu w Dubaju ze względu na wysokie ceny. Udają się tam tylko osoby zamożne.

Spadek cen alkoholu ma być zachętą dla osób o odrobinę cieńszych portfelach. Agencja Bloomberg przypomina, że za najtańszą butelkę wina w Dubaju płaciło się około 100 dolarów, a za kufel piwa około 15 dolarów. Wraz z początkiem roku dystrybutorzy już obniżyli ceny alkoholu.

Nowe przepisy mają obowiązywać tylko przez 12 miesięcy. W tym czasie władze będą oceniać, czy przyniosły one realną finansową zmianę.

