Rosyjscy oligarchowie drżą o swoje majątki

Europa jest zgodna co do tego, że po rosyjskim ataku na Ukrainę tamtejsi oligarchowie, a więc wspólnicy kremlowskiego przywódcy, również powinni ponieść konsekwencje. Zachodnie sankcje sprawiają, że majątki bogatych przyjaciół Putina zaczynają stopniowo się kurczyć. W mediach co chwilę pojawiają się informacje o odcięciu od fortuny kolejnego oligarchy. Bogacze oraz ich rodziny muszą pożegnać się również z luksusowymi jachtami czy prywatnymi odrzutowcami.

Media donoszą także o aktach wandalizmu. Zagraniczne posiadłości i luksusowe wille oligarchów są dewastowane przez miejscową ludność w ramach protestu. Przekonał się o tym między innymi Aleksander Mijeew, były szef Rosyjskiej Korporacji Śmigłowców, produkującej maszyny bojowe. Niedawno ukraiński marynarz chciał zatopić należący do niego jacht. Jak zeznał w sądzie, była to akcja sabotażowa. Zdaniem marynarza jego szef produkuje broń, która pomaga rządowi Putina niszczyć Ukrainę.

Reklama

Ataki na willę Ludmiły Putin. Posiadłość byłej żony Władimira Putina zdewastowana

To jednak niejedyny przejaw wandalizmu, którego w ostatnim czasie doświadczyli możni z otoczenia Władimira Putina. Gniewu zbulwersowanego społeczeństwa zaznała również była żona prezydenta Federacji Rosyjskiej - Ludmiła Putin. W Anglet w południowo-zachodniej Francji znajduje się posiadłość należąca do kobiety. Według szacunków willa może być warta nawet ok. 7 mld euro. Miejscowa ludność zdewastowała bramę posiadłości byłej żony Putina oraz ogrodzenie willi.

Na francuskiej posiadłości Ludmiły Putin namalowano ukraińskie żółto-niebieskie flagi. Na bramie pojawiły się również napisy w języku ukraińskim w tym hasło "Chwała Ukrainie". Nie brakowało także wulgaryzmów kierowanych pod adresem prezydenta Rosji.

Zdjęcia zdemolowanej willi obiegły internet. Francuskie media przekazały do informacji publicznej, że później na bramie wjazdowej willi pojawiły się także napisy w innych językach.

Ludmiła Putin: Co stało się z pierwszą żoną Władimira Putina po rozwodzie?

Ludmiła Putin była żoną prezydenta Rosji przez 30 lat. Para pobrała się w lipcu 1983 roku. Owocem tego związku są dwie córki - Masza i Katia.

Ludmiła Putin i Władimir Putin ogłosili rozwód w 2013 roku. "Małżeństwo zakończyło się, ponieważ praktycznie się nie widujemy. Ja i Ludmiła zawsze będziemy sobie bliscy" - tłumaczył Władimir Putin. Kobieta wyszła za mąż po raz drugi za młodszego o 18 lat, Artura Oczeretnego, szefa Centrum Rozwoju Relacji Interpersonalnych. Ludmiła Putin wycofała się z życia publicznego. Nie wiadomo, czym dokładnie zajmuje się obecnie była żona prezydenta Rosji.

Zdjęcie Ludmiła Putin i Władimir Putin ogłosili rozwód w 2013 roku / Gilles BASSIGNAC / Contributor / Getty Images

***

Zobacz również:

Zdjęcie Wołodymira Zeleńskiego z młodzieńczych czasów robi furorę

Swietłana Miedwiediewa: Co się dzieje z byłą pierwszą damą Rosji?

Władimir Putin upada na zdrowiu? Odkryto sekret sztywnej ręki prezydenta Rosji