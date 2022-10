Nie możesz spać w nocy, dręczą się rozterki, zmęczenie, czujesz dziwne zapachy i dźwięki? Być może twój dom emanuje negatywną energią, a nawet jest nawiedzony przez złego ducha. Wszystkie niepokojące sygnały, której nie dają ci spokoju, mogą właśnie o tym świadczyć. Co więcej, z obecnością nadprzyrodzonych, złych mocy szamani wiążą m.in. pogłoski o straszeniu w niektórych domach. Twierdzą też, że złe wibracje mogą pojawiać się w wielu miejscach, a ich wpływ na człowieka objawia się w różnoraki sposób.

Jak może się objawiać zła energia w domu?

Specjaliście od magii podają szereg dolegliwości, które mogą świadczyć o obecności w domu złych duchów. Do najczęstszych zalicza się m.in.:

Ciągłe zmęczenie mimo wypoczynku

Znużenie, osłabienie, rozdrażnienie

Ciągłe kłótnie między lokatorami

Nagle pojawiające się bóle głowy

Bezsenność lub sny o dziwnych miejscach czy obcych osobach

Wahania nastroju, a nawet zmiany osobowości

Dziwne zapachy i dźwięki, które nie mają źródła

Poczucie nagłego chłodu w pomieszczeniu

"Gęstniejące" w domu powietrze, sprawiające problemy z oddychaniem

Eksperci zapewniają jednak, że istnieją skuteczne sposoby na pozbycie się dręczącej, złej aury z otoczenia, w którym przebywamy. Niektórzy stosują swoje sprawdzone praktyki na oczyszczenie domowej atmosfery regularnie, bowiem twierdzą, że to pomaga im się wyciszyć, zrelaksować, poprawia samopoczucie i dodaje energii. Zaleca się więc, aby dla lepszych efektów stosować te rytuały przynajmniej raz w miesiącu. To pomoże przepędzić wszelkie negatywnie działające na nas moce i poczuć wewnętrzy spokój. Co więcej, zbliżające się Halloween będzie idealną okazją, aby wypróbować te metody po raz pierwszy.

Zacznij od generalnych porządków

Walkę ze złą energią rozpocznij od gruntownego wysprzątanie całego domu czy mieszkania. Postaraj się zrobić to jeszcze dokładniej niż zwykle. Otwórz wszystkie okna i wywietrz porządnie wszystkie pomieszczenia. Starannie pościeraj kurze z każdego miejsca, nawet najmniejszego zakamarka. Zajrzyj też do miejsc często pomijanych podczas cotygodniowego sprzątania. Posegreguj rzeczy w szufladach, szafach i pozbądź się bałaganu. Czysty i uporządkowany dom będzie podstawą do tego, aby zastosować kolejne rytuały.

Oczyść atmosferę za pomocą soli

Zdjęcie Sól pomoże oczyścić atmosferę w domu / 123RF/PICSEL

Banalnym, znanym od wieków rytuałem oczyszczającym jest trik z solą. Wystarczy, że odrobinę tej przyprawy pozostawisz w kątach wszystkich pomieszczeń na około 48 godzin - po tym czasie możesz ją odkurzyć. Specjaliści od magii twierdzą, że w ten sposób można pozbyć się negatywnej, spędzającej sen z powiek energii.

Porządnie wyczyść drzwi wejściowe

Zdjęcie Zanim przystąpisz do rytuałów okadzania, posprzątaj całe mieszkanie i dobrze wyczyść drzwi wejściowe / 123RF/PICSEL

Podczas sprzątania często zapomina się o drzwiach, zarówno tych wewnętrznych jak i wejściowych. Okazuje się, że zła energia wchodzi do mieszkania właśnie tędy. Należy więc zadbać, by drzwi zewnętrze zawsze były czyste. Zdezynfekuj je, wytrzyj kurz i wyczyść klamki. W tym celu możesz użyć mieszkanki wody i octu lub soli.

Okadzaj dom ziołami

Dom czy mieszkanie powinno być dla każdego oazą spokoju, miejscem, gdzie towarzyszą tylko dobre emocje, w którym można się wyciszyć i zrelaksować. Wiele osób - m.in. praktykujący jogę, często okadza pomieszczenia, a rytuał ten uznają jako zbawiennie działający na umysł i samopoczucie. Sposób ten jest znany już od bardzo dawna - przed laty dla wzmocnienia harmonii i miłości, a nawet lepszego dobrobytu, używano różnych ziół i żywic do okadzania. Tradycja ta praktykowana jest również w dzisiejszych czasach - a najbardziej popularnymi kadzidłami o dobroczynnych właściwościach są palo santo i biała szałwia. Okadzanie najlepiej zacząć od drzwi wejściowych - w przypadku ziół wystarczy zrobić niewielki bukiet, zapalić i poczekać, aż będą się mocno dymić. Następnie należy przejść się z kadzidłem po domu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Spraw, aby dym dotarł do wszystkich zakamarków i miejsc trudno dostępnych.

Zastosuj "magiczne" drzewo

Zdjęcie Palo santo to inaczej "święte drzewo" o dobroczynnym działanie na umysł i samopoczucie. Jest stosowane od wieków / 123RF/PICSEL

Palo santo - drzewo określane jako święte, pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej i ścina się je w postaci małych, podłużnych kawałków, a następnie wykorzystuje do okadzania. Za sprawą żywicy wydziela słodki, kadzidłowy zapach. Palo santo często wykorzystywane jest podczas praktyki jogi czy medytacji. Według szamanów i uzdrowicieli wykazuje działanie oczyszczające umysł oraz likwiduje negatywną energię z otoczenia. Ponadto z uwagi na specyficzny zapach, palo santo koi zmysły, działa uspokajająco, odprężająco, uwalnia od stresu i napięcia kreując tym samym pozytywne wibracje. Okadzanie przy pomocy tego wyjątkowego drzewa można przeprowadzić w taki sam sposób, jak w przypadku ziół.

Regularnie pal świece

Aby pozbyć się z domu złych emocji i przepędzić dręczące zjawiska, można również regularnie palić świece. Można nabyć specjalnie do tego przeznaczone białe egzemplarze, używane w tym celu od wieków. Rytuał ten można stosować samodzielnie, jednak najlepsze efekty przynosi w połączeniu z inną wybraną praktyką.

Uwierz w moc kryształów

Ogromną popularnością cieszą się pomocne w odzyskaniu wewnętrznego spokoju wszelakie kryształy, a zwłaszcza czarny turmalin. Mówi się, że pochłania on złą energię, wytwarzaną przez urządzenia elektroniczne. Warto więc rozmieścić je blisko telewizora, komputera, routera czy smartfona.

Przemebluj sypialnię

Jeśli cierpisz na bezsenność lub trapią cię koszmary i dziwne sny, warto rozważyć przemeblowanie w sypialni. Odmień nieco wygląd pomieszczenia, w którym śpisz, postaw świeże kwiaty, zapal kadzidełka i postępuj według zasad Feng Shui. Czasem niewielkie zmiany mogą przynieść ogromne rezultaty.

Zaadoptuj kota

Zdjęcie Koty potrafią chłonąć złą energię, która kumuluje się w domach i mieszkaniach / 123RF/PICSEL

Koty to wyjątkowe zwierzaki, w których drzemią niezwykłe moce. Potrafią się zorientować, gdy ich właściciela coś trapi, wyczuć złą energię i dodatkowo ją chłonąć. Kociaki warto często wypuszczać na zewnątrz, aby mogły się na bieżąco pozbywać negatywnej energii. Kot to wspaniały towarzysz i mimo, że słynie z leniuchowania, potrafi sprawić, że fatalny dzień i nastrój szybko stają się lepsze.