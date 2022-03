Była pierwsza dama Rosji poznała swojego przyszłego męża Władimira Putina w 1980 roku w teatrze. Ludmiła była wówczas 22-letnią stewardessą w Aeroflocie. Zgodnie ze słowami Olega Błockiego, autora książki "W. Putin. Droga do władzy", Ludmiła mówiła, że "to nie była miłość od pierwszego wejrzenia". Podobno Putin od samego początki ich związku miał niezwykle autorytarny sposób bycia i traktowania swojej wybranki. To on narzucił imiona, jakie będą nosić ich córki.

Władimir Władimirowicz powiedział: "Nie, będzie miała na imię Masza". (...) Zrozumiałam, że nie mam wyboru wyznała Ludmiła

Również on narzucił Ludmile kierunek studiów - postanowił, że jego przyszła żona ma skończyć romanistykę. Przez długi czas nie wyznawał Ludmile, że pracuje w KGB, utrzymując, że jest zwykłym policjantem.

Czytaj również: Była żona Putina i jej tajemnice

Putin: manipulator nawet w małżeństwie

Mój mąż przez całe życie urządza mi egzaminy i obserwuje, czy podołam kolejnemu wyzwaniu opisywała w książce Błockiego Ludmiła

Podobno jej przyszły mąż bardzo często spóźniał się na spotkania, tym samym sprawdzając reakcje kobiety. Ponoć przed ślubem urządził jej również "test wierności". Pewnego razu w oczekiwaniu na Władimira wybrała się na spacer. W pewnym momencie zaczepił ją obcy mężczyzna, prosił o numer telefonu i chciał się z nią umówić. Ludmiła spławiła go, jednak czuła, że coś jest nie tak. Jak opisuje Błocki, o tym zdarzeniu przypomniała sobie ponownie po ślubie, gdy już dowiedziała się, że jej mąż jest w KGB.

Według opowieści Ludmiły, Władimir Putin jako mąż był też nieobliczalny i bardzo surowy. Nie pozwalał swojej żonie na spontaniczność i bardzo ją ograniczał.

Pewnego razu byliśmy na prywatce u znajomych. Grała skoczna muzyka, więc dużo tańczyłam i się śmiałam. Po imprezie Wołodia powiedział, że zachowywałam się wulgarnie i on nie może spotykać się z taką kobietą wspominała Ludmiła

Podobno jego "czułym punktem" zawsze były córki, przy których zdarzało mu się pokazać ludzką twarz, a nawet bywał troskliwy. Masza przyszła na świat w kwietniu 1985 roku w Leningradzie, a młodsza, Katia w sierpniu 1986 w Dreźnie. Dziewczynki podobno nie widywały ojca zbyt często - nawet, gdy jeszcze nie był prezydentem Rosji.

W kontaktach z córkami nie ukrywał emocji. Czule się do nich zwracał, przytulał. Rozpieszczał je. To ja grałam rolę złej policjantki mówiła Ludmiła

Małżeństwo Ludmiły i Władimira Putinów zakończyło się w 2013 roku

Ich małżeństwo przetrwało 30 lat. Ludmiła jako pierwsza dama Rosji publicznie pojawiała się w zasadzie sporadycznie. Z tego względu powstawały liczne plotki dotyczące jej osoby - jedna z nich mówiła nawet, że kobieta została zamknięta przez Władimira Putina w klasztorze Zbawiciela i św. Eleazara w okolicach Pskowa, pod granicą z Estonią.

Jaki był powód zakończenia ich 30-letniego małżeństwa?

Małżeństwo zakończyło się, ponieważ praktycznie się nie widujemy. Ja i Ludmiła zawsze będziemy sobie bliscy komentował Władimir Putin

W 2016 roku Ludmiła wyszła ponownie za mąż. Jej wybrankiem został 18 lat młodszy od niej Artur Oczeretny, biznesmen i szef Centrum Rozwoju Relacji Interpersonalnych. Para zamieszkała w Anglet we Francji, w eleganckiej willi z 1927 roku, której ogrodzenie kilka dni temu zostało zniszczone.

