Duże, pełne usta są jednym z atrybutów atrakcyjnego wyglądu. Jeśli matka natura nie była zbyt hojna w tym aspekcie, z pomocą spieszą nam zabiegi estetyczne. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych zabiegi wypełniania ust wykonywane są co 20 minut, co może świadczyć o ich ogromnej popularności. Naukowcy są jednak zdania, że nadmiernie powiększone usta wcale nie są oceniane jako atrakcyjne.

Takie usta odstraszają. Potwierdzają to badania

W naukowym periodyku poświęconym chirurgii plastycznej, "Journal Plastic and Reconstructive Surgery" wydawanym pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych, opublikowano wyniki badania, które może nieco osłabić zainteresowanie zabiegami powiększania ust.

Reklama

Zdjęcie Kobiety często mają kompleksy - nie lubią swoich naturalnych ust. Tymczasem, jak wynika z badania, naturalny rozmiar warg jest najbardziej atrakcyjny / 123RF/PICSEL

Specjaliści chcieli nie tylko dowiedzieć się, jakie proporcje powinny mieć idealne usta, ale również odpowiedzieć na pytanie, czy powiększone usta są atrakcyjne. W tym celu zaproszono do badania grupę ochotników. Większość nie miała żadnego doświadczenia w zakresie kosmetologii czy medycyny estetycznej. Badanym zaprezentowano fotografie modelki, której usta poddano komputerowemu retuszowi, zwiększając je w różnych proporcjach, a także fotografię bez żadnych poprawek. Do badania wykorzystano również urządzenie monitorujące ruchy gałki ocznej badanych, co miało na celu wskazanie, na jakich częściach twarzy modelki najczęściej i najdłużej koncentrował się ich wzrok.

Można powiedzieć, że wnioski były nie tyle zaskakujące, co pocieszające. Okazuje się, że to nie nadmiernie powiększone usta zostały ocenione najwyżej w pięciostopniowej skali. Najwyższą średnią ocenę atrakcyjności 4,56 uzyskały naturalne usta modelki, najniższą zaś te znacznie powiększone. W tym wypadku średnia ocen wynosiła tylko 1,56.

Idealne usta? Chodzi o proporcje

Badanie pozwoliło uczonym wskazać również, jaka jest idealna, "złota proporcja" perfekcyjnych ust. Z ocen badanych wynika, że za idealny uznawany jest stosunek wielkości wargi górnej do dolnej wynoszący 1:1,6. Zdjęcia na których modelka miała znacznie bardziej wydatną dolną wargę (stosunek 1:2), usta oceniono niemal dwukrotnie niżej pod względem atrakcyjności.

Zdjęcie Powiększenie usta nie zawsze jest dobrym pomysłem / 123RF/PICSEL

Naukowców w szczególności zainteresował jeden z aspektów badania. Okazuje się bowiem, że ochotnicy biorący udział w eksperymencie w rzeczywistości spędzali najmniej czasu przyglądając się ustom idealnym. Najdłużej zatrzymywali swój wzrok na tych mniej atrakcyjnych, nieidealnych. Co może stanowić pewną rozbieżność między tym, co uznawane jest za atrakcyjne, a tym, co zwyczajnie przykuwa naszą uwagę.

Dr Sebastian Cotofana z Mayo Clinic, który jest autorem badania, tłumaczy w komunikacie opublikowanym w serwisie "Eurek Alert", że naszą uwagę bardziej przykuwa to, co odbiega od wewnętrznego standardu piękna. Zwykle nasz mózg ceni sobie to, co jest symetryczne, proporcjonalne, bowiem ocena takich przedmiotów, budynków, osób, nie wymaga od naszego mózgu nadmiernego wysiłku. Natomiast obiekty, które zaburzają ten estetyczny porządek, wymagają po prostu więcej uwagi.

***

Zobacz również:

Pełne i idealnie gładkie: pięć trików na piękne usta

Sposoby na pękające usta. Jak o nie dbać?