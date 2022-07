Katarzyna Bosacka znów apeluje. Nazwa produktu może wprowadzać w błąd

Katarzyna Bosacka radzi Polakom

Katarzyna Bosacka jest znana m.in. z takiego programu jak "Wiem, co jem i wiem, co kupuje". Chętnie obala mity dotyczące jedzenia i pomaga Polakom dokonywać rozsądnych wyborów.

Dziennikarka bierze pod lupę składy produktów i mówi jakich składników lepiej unikać. Zwraca również uwagę na stale rosnące ceny i radzi, jak robić zakupy, by nie przepłacać.

Katarzyna Bosacka apeluje, by czytać składy

Internauci chętnie śledzą profile dziennikarki w mediach społecznościowych i komentują nowe posty. Tym razem Katarzyna Bosacka opublikowała wpis dotyczący wprowadzającej w błąd etykiety.

Dziennikarka otrzymała zdjęcie chleba kukurydzianego od jednego z obserwatorów. Szukał on w składzie kukurydzy, jednak okazało się, że na próżno.

Z czego zrobiony jest chleb kukurydziany? Z mąki kukurydzianej pomyślicie. Otóż nie - w tym chlebie nie ma ani grama kukurydzy, jest za to: mąka żytnia, mąka pszenna, płatki żytnie, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki sojowe, gluten pszenny, mąka sojowa, drożdże, woda i sól. Mąki kukurydzianej brak napisała Katarzyna Bosacka

Dziennikarka postanowiła zaapelować do internautów, by czytali składy, ponieważ tylko one mogą wskazać, z jakim produktem mają do czynienia.

Chleb kukurydziany bardzo często kupowany jest przez osoby, będące na diecie bezglutenowej, bo kukurydza nie zawiera glutenu. Sugerując się tylko i wyłącznie nazwą i nie sprawdzając składu, można byłoby zrobić sobie krzywdę. W chlebie jest mąka pszenna, która zawiera gluten dodała Katarzyna Bosacka

Internauci jednogłośnie przyznali, że nazwa jest myląca. Jak się okazuje, dokładne czytanie etykiet jest bardzo ważne. Dzięki temu mamy pewność, że wybieramy produkt, który nie wpłynie niekorzystnie na nasze zdrowie.

