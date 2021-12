Nie myj blatów gąbką do naczyń

Podczas sprzątania kuchni często odruchowo przecieramy blaty mebli kuchennych gąbką do naczyń. To duży błąd. Jeśli nawet starannie wypłuczemy gąbkę, cząsteczki tłuszczu, które "przykleiły się" do niej w czasie mycia zaschniętych patelni, nie znikną.

Pocierając gąbką o blat, tworzymy na nim nieestetyczne zacieki i smugi. Aby pozbyć się brudu z mebli kuchennych, powinniśmy użyć odpowiedniego preparatu oraz delikatnej ściereczki. W ten sposób mamy pewność, że nie uszkodzimy powierzchni i pozbędziemy się uporczywych zabrudzeń powstałych w trakcie gotowania.

Nie płucz naczyń przed włożeniem ich do zmywarki

Oczywiście bardzo ważne jest, aby przed włożeniem naczyń do zmywarki pozbyć się resztek jedzenia. Nie warto jednak dokładnie płukać zabrudzonych talerzy pod bieżącą wodą, ponieważ wówczas zużywamy wodę podwójnie.

Dzięki postępowi technologicznemu nowoczesne zmywarki działają znacznie bardziej intuicyjnie i poradzą sobie z większymi zabrudzeniami. Jeżeli naczynia nie mają zabrudzeń, detergent będzie krążył w zmywarce bez celu. To mało ekonomiczne.

Zdjęcie Nie warto dokładnie płukać zabrudzonych talerzy przed włożeniem ich do zmywarki. Dlaczego? / 123RF/PICSEL

Pamiętaj o wyczyszczeniu uchwytów

Podczas sprzątania kuchni zazwyczaj starannie myjemy blaty, kuchenkę, fronty szafek i podłogę. Często zapominamy jednak o tym, by wyczyścić detergentem również uchwyty i pokrętła, których dotykamy podczas gotowania. To właśnie na nich znajduje się najwięcej brudu i zarazków.

Od czasu do czasu wymagają więc dokładnego wyszorowania i zdezynfekowania.

Nie myj noży w zmywarce

Zastanawiasz się czemu noże, których używasz szybko stają się tępe? Jeśli chcesz utrzymać ostrze w dobrym stanie, pod żadnym pozorem nie wkładaj noży do zmywarki.

Środki myjące w połączeniu z wysoką temperaturą doprowadzają do uszkodzeń mechanicznych cienkiej krawędzi ostrza.

Zdjęcie Jeśli chcesz utrzymać ostrze w dobrym stanie, pod żadnym pozorem nie wkładaj noży do zmywarki / 123RF/PICSEL

