Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie, chociaż polskie prawo jest w tym zakresie dość liberalne. Przyjmuje się, że dziecku można nadać właściwie dowolne imię, o ile nie jest ono ośmieszające i nie wprowadza w błąd względem płci. Zalecenia względem poprawności imion dla dzieci co kilka lat wydaje również Rada Języka Polskiego.

Nie mają one co prawda mocy prawnej, jednak stanowią cenne wskazówki dla rodziców i urzędnika stanu cywilnego, którzy mają prawo odrzucić imię dla dziewczynki lub chłopca, jeśli uznają je za niestosowne. Dochodzi do tego jednak rzadko. Nasi pradziadkowie mieli pod tym względem trudniej, ponieważ 100 lat temu łatwiej było narazić się na hańbę i wstyd, dokonując nieodpowiedniego wyboru.

Co ciekawe, na ówczesnej liście tak zwanych niezalecanych, czy wręcz "zakazanych imion dla dzieci" znalazło się wiele propozycji, które dziś biją prawdziwe rekordy popularności. Można o nich przeczytać w poradniku Mieczysława Rościszewskiego "Pani Domu".

Najpopularniejsze imiona dla dzieci. Pradziadkom byłoby za nie wstyd?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, jak nazwać dziecko, gdyż trendy odnośnie do imion dla dzieci zmieniają się co roku. Przed dwoma laty na topie było imię Julia, jednak w 2021 roku ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek kształtował się następująco:

Zuzanna – 6562 dziewczynki,

Zofia – 6325 dziewczynek,

Hanna – 6065 dziewczynek,

Julia – 5954 dziewczynki,

Maja – 5585 dziewczynek,

Laura – 5569 dziewczynek,

Oliwia – 4770 dziewczynek,

Alicja – 4767 dziewczynek,

Lena – 4599 dziewczynek,

Pola – 4483 dziewczynki,

Maria – 4206 dziewczynek,

Emilia – 3570 dziewczynek,

Wiktoria – 3147 dziewczynek,

Aleksandra – 2846 dziewczynek

Zdjęcie Pola (Apolonia) dziś jest jednym z najpopularniejszych imion dla dziewczynki. Nie zawsze jednak było na topie / 123RF/PICSEL

Jeżeli natomiast chodzi o najpopularniejsze imiona dla chłopców 2021 roku, to podobnie jak rok wcześniej, na samym szczycie uplasował się Antoni. Oto pozostałe chętnie nadawane imiona męskie:

Antoni – 7821 chłopców,

Jan – 6975 chłopców,

Aleksander – 6919 chłopców,

Franciszek – 6629 chłopców,

Jakub – 6427 chłopców,

Leon – 5296 chłopców,

Mikołaj – 5205 chłopców,

Szymon – 4962 chłopców,

Filip – 4884 chłopców,

Stanisław – 4679 chłopców,

Wojciech – 4156 chłopców,

Adam – 3781 chłopców,

Michał – 3158 chłopców,

Wiktor – 3001 chłopców

Imiona dla dziewczynek, które 100 lat temu były zakazane

Chociaż wszystkie wyżej wymienione imiona dla dzieci są piękne, dawniej część z nich byłaby uznawana za niestosowne. Popularny na początku XX wieku autor, Mieczysław Rościszewski, w poradniku "Pani Domu" wymienił imiona dla dziewczynek, których jego zdaniem nie należało wówczas nadawać.

Używać imion starożytnych nie należy - można bowiem dziecko nasze narazić na śmieszność - stwierdził Mieczysław Rościszewski i wymienił kilkanaście "zakazanych imion" dla dzieci

Na liście zakazanych imion dla dzieci w Polsce sprzed 100 lat znalazły się takie propozycje jak m.in.: Kunegunda, Eufozyna, Balbina czy Leokadya, które dziś również nie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Podobnie zresztą jak: Genowefa, Marcyanna czy Eulalia. Co jednak ciekawe, na początku XX wieku nie zalecano nadawać dziewczynkom imienia Apolonia, które dziś w uproszczonej wersji - Pola bije rekordy popularności.

Pozostałe imiona dla dziewczynek, które współcześnie często uważamy za znane i lubiane, choć dawniej nie były pożądane:

Weronika,

Agnieszka,

Marcela,

Agata,

Katarzyna

Franciszka,

Honorata

Imiona dla chłopców, które 100 lat temu były zakazane

Mieczysław Rościszewski nie poprzestał jedynie na damskich imionach. Zamieścił również "zakazaną listę" imion dla chłopców, wśród których wymienione zostały aż dwa spośród najbardziej popularnych imion dla chłopców — Franciszek oraz Wojciech. Przed stoma laty źle widziane było również, aby nazywać maluchy podobnie jak znanych bohaterów historycznych czy literackich. Nie przeszłyby więc takie propozycje jak: Napoleon, Cezar czy Achilles.

Zdjęcie Rada Języka Polskiego przygotowała listę imion, które mogą być uznane przez urzędnika za niestosowne

Inne niemile widziane imiona dla chłopców w Polsce na początku XX wieku to:

Maciej

Mariusz

Bartłomiej,

Marcin,

Franciszek,

Maciej,

Piotr

Paweł

Tomasz,

Onufry,

Agapit,

Anzelm,

Dydak

Imiona zakazane w Polsce. Rada Języka Polskiego przygotowała listę

Obecnie wybór imienia dla dziecka nie podlega aż takim restrykcjom społecznym, jednak wciąż obowiązują nas pewne zasady. Rada Języka Polskiego zaleca rodzicom unikanie imion pochodzących od przedmiotów i nazw geograficznych. Niemile widziane jest również nazywanie maluchów na cześć bohaterów ulubionych seriali i książek.

Zdjęcie Nawet jeśli imię dla dziecka na część bohatera filmu rodzicom wydaje się atrakcyjne, nie zawsze jest to dobry wybór / 123RF/PICSEL

Wśród najbardziej osobliwych propozycji imion dla dziecka, które nie uzyskały akceptacji urzędnika stanu cywilnego, znaleźć można m.in. takie propozycje jak:

Tokio - nawiązanie do "Domu z papieru",

Danearys, i Arye - nawiązanie do "Gry o tron",

Yennefer i Cirillą - nawiązanie do "Wiedźmina",

Użytkownicy Reddita wśród dziwnych imion dla dzieci wymieniali również: Pandemicę, Belzebuba, Macarenę, Truskawkę, Prosseco, Tofika czy Ziaję. Byli i tacy, którzy próbowali nadać maluchowi imię na cześć Boga - Jahwe, słynnego rycerza - Zawiszy (Czarnego) lub znanego kompozytora - Wolfgang (Mozart).

Zobacz także: