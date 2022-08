Kobiety o tych imionach są najseksowniejsze

Adrianna

Adrianna to kobieta, która czerpie z życia pełnymi garściami. Ma własne, mocne zdanie, silną osobowość, ale jednocześnie potrafi iść na kompromis, jest wyrozumiała i życzliwa. Adrianna zawsze widzi w drugim człowieku to, co najlepsze, lubi prawić komplementy i doceniać swojego partnera. Jest też bardzo lojalna! Te wszystkie cechy charakteru sprawiają, że Adrianna postrzegana jest za bardzo atrakcyjną i "wartą zachodu" kobietę.

Julia

Ekstremalny upał dotrze do Polski. Żar będzie lał się z nieba!

Historia zakazanej miłości. Tajemnicza sprawa Benedetty Carlini

Ludzie spod tych znaków ZAWSZE mają rację. Kto jest najgorszy?

Drożyzna na targach? Sprawdziliśmy. "Nie nadążam ze zmianami cen" Julia sprawia na pozór wrażenie bardzo wrażliwej, delikatnej kobiety, która potrzebuje mocnego, męskiego ramienia. Jest wyjątkowo urocza, kobieca i zmysłowa i mało który mężczyzna jest w stanie przejść obok niej obojętnie.

Julia bywa często nieśmiała, chodzi z głową w chmurach i bardzo długo szuka swojego ideału. Sprawia więc wrażenie niedostępnej i mężczyźni są w stanie zrobić wiele, by zdobyć jej serce. Gdy Julia znajdzie już swojego księcia z bajki, jest wierna i lojalna, staje się bardziej otwarta i towarzyska.

Reklama

Lena

Lena to kobieta wyjątkowo przebojowa, odważna, otwarta, a według wielu wręcz szalona. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, śmiało spełnia marzenia i idzie po swoje.

Lena na pozór nie potrzebuje mężczyzny - jest bowiem samodzielna, niezależna i często piastuje wysokie, kierownicze stanowiska. Budzi podziw i respekt, a wielu mężczyzn stara się zasłużyć na jej zainteresowanie.

Mimo wszystko, Lena jest także bardzo rodzinna i marzy o partnerskim, opartym na przyjaźni i lojalności związku. Ta mieszanka cech sprawia, że mężczyźni dosłownie szaleją na jej punkcie!

Zdjęcie Kobiety o tych imionach są najseksowniejsze / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Najseksowniejsze znaki zodiaku. Trudno się im oprzeć!

Najseksowniejsze imiona kobiece. Mężczyźni je uwielbiają!

Natalia

Natalia to wyjątkowo silna, pewna siebie kobieta, która doskonale wie, czego chce i zrobi wszystko, by to dostać. Natalia ma własne zdanie jest bardzo stanowcza, więc nie każdy mężczyzna będzie w stanie za nią nadążyć, ale jedno jest pewne - wielu marzy, by mieć u boku taką partnerkę.

Natalia lubi otaczać się grupą ludzi, którzy podziwiają ją i szanują, lubi też popisywać się swoim statusem. Szuka mężczyzny, który zapewni jej godne życie na dobrym poziomie i nie będzie zbyt często kwestionował jej zdania.

Wiktoria

Wiktoria to chyba najbardziej tajemnicza z kobiet w tej grupie. Zazwyczaj stoi z boku i obserwuje innych ludzi, także mężczyzn, którzy postrzegają ją jako zmysłową i niedostępną. Wiktoria, wbrew pozorom nie jest jednak nieśmiała, ale towarzyska i spragniona przygód, szczególnie tych podróżniczych.

Wiktoria rzadko wychodzi z inicjatywą i woli być podrywana przez mężczyzn - ten, któremu uda się dotrzeć do jej serca, ma szansę zostać w nim na zawsze.

Zdjęcie Kobiety o tych imionach są najseksowniejsze / 123RF/PICSEL

Róża

Róża nie należy do szczególnie wylewnych czy towarzyskich kobiet, a mimo to mężczyźni uważają ją za wyjątkowo seksowną. Może dlatego, że bywa wybredna i kapryśna, więc większość z nich postrzega ją jako niedostępną i chce za wszelką cenę zdobyć jej względy.

Róża, jeśli tylko zechce, potrafi jednak być wyjątkowo oddana. Jest bezinteresowną optymistką i uwielbia kontakt z bliskimi - drogę do jej serca znajdą jednak nieliczni!

Oliwia

Oliwia to dla większości mężczyzn prawdziwe wyzwanie - pewnie dlatego uważana jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet. Oliwia potrafi być wyjątkowo wymagająca i kapryśna, często postrzegana jest także za materialistkę, lubi pieniądze i wystawne życie. Od mężczyzny wymaga sporo, a gdy ten nie jest w stanie sprostać jej wymaganiom, odchodzi i oddaje się dalszym poszukiwaniom.

Oliwia ma jednak także sporo zalet - jest odważną, silną optymistką, a ludzie, w tym mężczyźni dosłownie do niej lgną - pewnie dlatego uważana jest za jedną z najseksowniejszych i najbardziej atrakcyjnych kobiet.

Zobacz również:

Oto imiona, których Polacy nie lubią. Zaskoczenie?