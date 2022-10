Osoby, które wkrótce planują zakończyć aktywność zawodową, powinny złożyć wypowiedzenie umowy o pracę jeszcze w tym roku

Zastanawiając się, kiedy przejść na emeryturę trzeba wziąć pod uwagę nie tyle czas osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), co miesiąc, w którym składamy wniosek o emeryturę

trzeba wziąć pod uwagę nie tyle czas osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), co miesiąc, w którym składamy Warto pamiętać przy tym o konkretnych terminach, ponieważ ich zachowanie będzie miało ogromny wpływ na wysokość świadczenia

Spis treści: 01 Kiedy można przejść na emeryturę? Kryteria są jasne

02 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2023? Miesiąc ma znaczenie

03 Emerytura od lutego się opłaca. Można zyskać kilkaset złotych

Kiedy można przejść na emeryturę? Kryteria są jasne

Moment przejścia na emeryturę ma znaczenie ze względów finansowych. Im później się na to zdecydujemy, tym wyższe może być świadczenie pobierane w przyszłości. Wszystko dzięki dodatkowym składkom, które również są waloryzowane.

Reklama

Zdjęcie Osoby starsze często odkładają decyzję o przejściu na emeryturę, ponieważ chcą uzyskać wyższe świadczenie / 123RF/PICSEL

Jednak, kiedy można przejść na emeryturę najwcześniej?

Przepisy przyjęte 1 października 2017 r. mówią, że minimalny wiek wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Osoby, które pracują w zawodzie uprawniającym do wcześniejszej emerytury tj. górnicy, policjanci, żołnierze zawodowi, mogą przejść na nią natomiast po 20 lub 25 latach.

Emeryturę przyznaje się od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek. Trzeba jednak pamiętać, że nie można się o nią ubiegać wcześniej, niż w dniu, w którym świadczeniobiorca osiągnął powszechny wiek emerytalny.

Porównaj: Kiedy przejść na emeryturę? Wybierz korzystny miesiąc

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2023? Miesiąc ma znaczenie

Business Insider podaje, że to, w którym miesiącu przejść na emeryturę, zdecydujemy się w 2023 roku, będzie miało duże znaczenie dla wysokości świadczenia.

Osoby, które chcą przejść na emeryturę na możliwie najkorzystniejszych warunkach, muszą się więc pośpieszyć i zrobić to jeszcze w lutym, zanim w życie wejdą nowe tablice średniego dalszego trwania życia (na okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024). Zwłaszcza jeśli osiągnęły wiek emerytalny przed 1 kwietnia 2021 r. i od tej pory wydłużały swoje zatrudnienie.

Aktualne tablice są bardzo korzystne dla kobiet i mężczyzn z uwagi na wysoką liczbę zgonów w ostatnich latach. Po zmianach sytuacja może się radykalnie odwrócić.

Choć współczynnik ten wciąż powinien znajdować się powyżej średniej sprzed 2020 roku, eksperci szacują, że spadnie on o 6-7 procent w stosunku do obecnej sytuacji. To zaś oznacza niższe świadczenie dla emerytów, więc nie warto zwlekać.

Może cię zainteresować: Waloryzacja emerytur 2023. Tabela, ile wzrosną świadczenia

Emerytura od lutego się opłaca. Można zyskać kilkaset złotych

Decyzji o przejściu na emeryturę najpóźniej w lutym nie warto również odkładać z uwagi na możliwość wypłacenia 13. emerytury, która przyznana zostanie w kwietniu. Jest to kolejny "bonus", jaki należy wziąć pod uwagę, składając wypowiedzenie umowy o pracę do końca października 2022 roku.

Różnica w wysokości świadczeń, w przypadku przejścia na emeryturę w lutym lub w kwietniu, może wynieść nawet ok. 20 proc. na korzyść lutowego terminu. – wskazuje dr Lasocki w Biznes Insiderze

Eksperci uważają, że wybierając luty jako moment przejścia na emeryturę, można zyskać nawet kilkaset złotych, jednak dokładniejsze wyliczenia będą możliwe, dopiero gdy znane będą szczegółowe dane o zgonach w całym 2022 roku.

Zdjęcie Luty 2023 to dobry termin przejścia na emeryturę / © Panthermedia

Business Insider szacuje jednak, że jeśli potencjalny Kowalski, który przez lata pracy uzbierał 500 tys. zł zwaloryzowanego kapitału emerytalnego, przejdzie na emeryturę w kwietniu, to po marcowej waloryzacji otrzymałby 2 900 zł emerytury.

Gdyby zaś zdecydował się na ten krok dopiero w kwietniu, to dostawałby jedynie ok. 2 450 zł (zakładając, że przyszłoroczne tablice trwania życia i waloryzacja składek byłyby mniej korzystne). Przy wyższym kapitale różnice te byłyby oczywiście większe.

Czytaj również:

Podwójna emerytura przysługuje trzem grupom osób. Kto ma do niej prawo?

Będą zmiany w emeryturach. Szykuje się dodatek dla owdowiałych seniorów

Zobacz także: