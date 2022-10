Waloryzacja emerytur 2023. Gwarantowana podwyżka! O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Sprawdź [TABELA]

Waloryzacja emerytur w 2023 roku ma być rekordowa. Rząd poinformował już, że będzie kilkunastoprocentowa, co jest wynikiem wysokiej inflacji. Potwierdzono to we wtorek,18 października. - Najbliższa waloryzacja będzie taka, jak przekazaliśmy. Co najmniej na poziomie 250 zł i oczywiście odpowiednio wyższa, bo później procentowo-kwotowa dla tych emerytur, które przekraczają ok. 1800 zł - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Co to oznacza dla emerytów? O ile wzrosną emerytury w 2023 roku? Sprawdźcie.

Zdjęcie Waloryzacja emerytur w 2023 roku ma być rekordowo wysoka. Ile zyskają emeryci? / 123RF/PICSEL