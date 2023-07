Wielu z nas, wraz z wyjazdem na upragniony wypoczynek, już od pierwszego dnia rozpoczyna prawdziwy festiwal poszukiwań idealnych pamiątek. Te trafią kolejno w postaci magnesu na naszą lodówkę, ale obdarzymy nimi również najbliższych, dzieląc się w ten sposób z przyjaciółmi i rodziną swoimi wspomnieniami z niezapomnianej wyprawy. Niekiedy popatrzymy na nie z łezką w oku, wspominając świetny czas wypoczynku.

Zdjęcie Pamiątki z wakacji na celowniku ekspertów. Te suweniry omijaj szerokim łukiem / 123RF/PICSEL

Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta apeluje, aby podczas wakacyjnych zakupów zachować zdrowy rozsądek i nie kierować się wyłącznie modą. Niektóre gadżety mogą bowiem powodować zagrożenie.

Uważaj na te wakacyjne pamiątki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta apeluje

"Podejmując decyzję o zakupie zabawki, zwróćmy uwagę na jej bezpieczeństwo. Nawet najsłodsze i najmodniejsze pamiątki - gdy nie spełniają norm - mogą stanowić zagrożenie dla dzieci" - przestrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na swoim twitterowym profilu.

"Pluszaki, gniotki, piłki... Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przestrzega, aby każdorazowo dokładnie przyjrzeć się wykonaniu zabawki. Szczególnie, jeśli prezent ma w przyszłości trafić do najmłodszych. "Małe części, zamki i słabe szwy dające dostęp do wypełnienia - ryzyko zakrztuszenia. Ostre elementy - ryzyko skaleczenia. Zbyt łatwy dostęp do baterii - ryzyko połknięcia i zatrucia" - wylicza UOKiK. Chcąc uniknąć w przyszłości ewentualnych, przykrych konsekwencji związanych z zabawą dziecka niebezpieczną zabawką, dokładnie przemyślmy wakacyjne zakupy.

Zrób to przed zakupem wakacyjnych pamiątek. Unikniesz ewentualnych, przykrych konsekwencji

UOKiK przestrzega również, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Znajdziemy ją przy zabawkach wymagających montażu, konserwacji czy specjalnego użytkowania. Rodzice powinni również zwrócić uwagę na ostrzeżenia dotyczące wieku i sposobu użycia.

Zdjęcie Uważaj na te wakacyjne pamiątki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta apeluje / 123RF/PICSEL

Kolejnym ważnym aspektem jest znak CE. "Oznacza deklarację producenta, że produkt jest bezpieczny i zgodny z wymogami prawa UE. Musi mieć go każda zabawka na rynku europejskim - a także np. okulary przeciwsłoneczne, rowerowy kask czy telefon komórkowy" - informuje UOKiK.

Niebezpieczną zabawkę należy zgłosić sprzedawcy lub producentowi oraz Inspekcji Handlowej. Wystarczy zrobić zdjęcie, opisać sytuację zakupu oraz podać adres sklepu. "Zajrzyj też do wyników kontroli zabawek prowadzonych regularnie przez Inspekcję Handlową" - zaleca UOKiK.

