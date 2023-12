Ceny żywności w 2024 roku wzrosną? Ekspert wyjaśnia

Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje zerowa stawka podatku VAT na żywność, która wcześniej była opodatkowana stawką wynoszącą 5 proc. Zmiana ta jednak jest ważna do końca 2023 r. Co ciekawe, utrzymanie zerowej stawki VAT przez pierwsze sześć miesięcy 2023 r. przyczyniło się do zaoszczędzenia około 6 mld zł.

Dzięki wprowadzeniu „zerowej” stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r., to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł. czytamy wypowiedź minister finansów Magdalena Rzeczkowska na gov.pl

Czego możemy spodziewać się w przyszłym roku? Analityk z Credit Agricole dr Jakub Olipra w rozmowie z money.pl wyjaśnił, że są zapowiedzi, że zerowa stawka zostanie utrzymana. Jednak według ich analiz wynika, że VAT może wrócić i podbić ceny nawet o ok. 4 p.p.

Dlatego spodziewamy się w styczniu ponownego wzrostu inflacji w tej kategorii. tłumaczy dr Olipra dla money.pl

Które produkty podrożeją w 2024 roku? Nie tylko pieczywo

Dotychczas zerową stawką VAT były objęte produkty takie jak:

mięso i ryby oraz przetwory z nich,

mleko i produkty mleczarskie,

jaja,

miód naturalny,

orzechy,

warzywa i owoce oraz ich przetwory,

tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne,

zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdjęcie Nie tylko pieczywo zdrożenie w 2024 roku / Pixabay.com

Dr Olipra tłumaczy, że ceny pieczywa wzrosną umiarkowanie, o ok. 8 proc., mięsa - o 7 proc., owoców - o 10 proc., a warzyw i nabiału - o 5 proc. Dodaje, że w kategorii deflacyjnej znajdują się oleje i tłuszcze.

Na światowym rynku spadają ceny oleju roślinnego. wyjaśnia dr Olipra dla money.pl

Okazuje się, że być może Polacy będą musieli zacząć oszczędzać jak najszybciej, gdyż w 2024 roku niektóre produkty staną się rarytasem. Warto wcześniej zakupić żywność o długiej dacie przydatności, a produkty takie jak owoce można zamrozić.

Zdjęcie Nie każdy w 2024 roku będzie mógł sobie pozwolić na owoce / pexels.com

