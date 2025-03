To cięcie, w którym włosy sięgają linii żuchwy, można nosić na dwa sposoby: w gładkiej, eleganckiej wersji lub w artystycznym nieładzie, co pozwala dopasować fryzurę do indywidualnych preferencji i rodzaju włosów. Niezależnie od struktury włosów - prostych czy falowanych, cienkich czy gęstych - francuski bob doskonale dopasowuje się do kształtu twarzy, nadając jej świeżości i młodzieńczego blasku.