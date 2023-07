Oczywiście żyjąc w kraju naszym i będąc poddawani politycznemu maglowi, jesteśmy przekonani, że największą przyczyną wzrostu cen jest wprowadzenie euro. No bo jak gdzieś jest euro, to jest drogo. No więc nie. W tym przypadku nie, gdyż główną przyczyną wzrostu cen w Chorwacji nie jest wprowadzenie euro, tylko ogólna inflacja.

wyjaśnia Robert