Spis treści: 01 Kiedy zaczyna się sezon na kurki?

02 Jak rozpoznać kurki w lesie?

03 W jakich lasach rosną grzyby kurki? Ekspert wskazuje jeden region

04 Kiedy kurki w sklepie?

05 Jak przygotować grzyby kurki do jedzenia?

06 Kurki właściwości lecznicze. Dlaczego warto jeść kurki?

Kurka, nazywana potocznie kurzą stopką, lisicą, liszką stągiewką, a także lepieszką to tak naprawdę pieprznik jadalny. Swoją popularność zawdzięcza wyjątkowemu aromatowi i smakowi, a także swoim prozdrowotnym właściwościom. Wielu z nas z pewnością ucieszy fakt, że kurki już się pojawiły w polskich lasach.

Kiedy zaczyna się sezon na kurki?

- W Polskich lasach pierwszy pojaw kurek przypada na czerwiec, zwłaszcza gdy jest bardziej wilgotno - podkreśla Wiesław Kamiński, autor popularnego portalu NaGrzyby.pl.

Pieprzniki jadalne rosną od czerwca do listopada. Do wzrostu potrzebują jednak odpowiednich warunków, a przede wszystkim wilgoci. - W tym roku jest kiepsko, z powodu suszy, ale już się kurki powoli pojawiają - twierdzi ekspert.

Okazuje się, że kurki to bardzo wytrzymałe grzyby, które w sprzyjających warunkach są w stanie przetrwać w lasach nawet w miesiącach zimowych. Ekspert wspomina, że dobrze zakamuflowane kurki, które rosną w mchach, są zdolne do długiego "zimowania". Z tego powodu w lasach możemy natknąć się na nie niemal przez cały rok. Jednak musimy pamiętać, że są to tylko pojedyncze przypadki.

Jak rozpoznać kurki w lesie?

Pieprzniki jadalne mają bardzo charakterystyczny wygląd, dlatego nawet mało doświadczony grzybiarz nie będzie miał większego problemu z ich rozpoznaniem. - Kurki poznamy po szczegółach ich budowy, między innymi po kolorze - podkreśla ekspert.

Pieprzniki jadalne odróżniają się charakterystyczną żółtą barwą, która może przybierać różne odcienie - od bladożółtego po jaskrawożółty. Ich kapelusz zmienia się wraz z etapem rozwoju grzyba. Rozwinięte owocniki mają lejkowaty i nieregularny kapelusz, którego powierzchnia jest gładka i matowa. Listewki tego grzyba mają barwę kapelusza. Przypominają one żylaste fałdy, które zbiegają na cylindryczny i zwężający się ku dołowi trzon. Miąższ kurki ma barwę bladożółtą lub białą.

Zdjęcie Kurki możemy rozpoznać po ich charakterystycznym żółtym kolorze / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Oprócz kurek w lasach możemy znaleźć inne rodzaje pieprzników. Wiesław Kamiński wskazał przede wszystkim:

pieprzniki blade,

pieprzniki ametystowe,

pieprzniki trąbkowe.

- Pieprzniki blade mają żółtawy kolor, ale są jaśniejsze. Są również nieco grubsze i mają masywniejszą budowę. Natomiast pieprzniki ametystowe, które występują trochę później, głównie w sierpniu i wrześniu, są żółte, ale mają charakterystyczne fioletowawe łuski na kapeluszu - twierdzi grzyboznawca.

Z kolei pieprzniki trąbkowe mają ciemniejszą barwę - od żółtobrązowej po szarobrązową. Ich nazwa pochodzi od kształtu owocnika, który u starszych osobników przybiera trąbkowatą formę.

W jakich lasach rosną grzyby kurki? Ekspert wskazuje jeden region

Obecnie kurek możemy szukać w lasach, w których w ostatnich dniach występowały nieco intensywniejsze opady. Wiesław Kamiński wskazał jeden szczególny region Polski - jest nim Śląsk. Według niego to właśnie tam znajdziemy ich najwięcej. Kurek w lasach możemy również szukać:

w okolicach Łodzi,

w centrum Polski,

a także na południu kraju, jednak tam będzie ich nieco mniej.

Pieprzniki jadalne występują gromadnie. Rosną przede wszystkim w siedliskach borowych, w sąsiedztwie drzew takich jak: sosna, świerk, dąb, buk czy też grab. Z kolei pieprzniki blade znajdziemy głównie w lasach liściastych, a pieprzniki ametystowe w buczynach i w górskich lasach świerkowych.

- Kurki rosną tam, gdzie jest mech, w miejscach prześwietlonych. Zazwyczaj występują w tych samych miejscach, gdzie rosły w zeszłych latach.

Kiedy kurki w sklepie?

Jeśli jednak nie lubimy zbierać grzybów lub w lasach w naszej okolicy panuje susza, wciąż możemy cieszyć się doskonałym smakiem kurek. Dla tych, którzy zastanawiają się, kiedy kurki pojawią się w sklepach, mamy dobrą wiadomość. Pierwsze tegoroczne grzyby już pojawiają się na targach i sklepowych straganach. Wraz z początkiem sezonu ich ceny mogą być dość wysokie, jednak im bliżej lipca, tym więcej grzybów pojawi się w sklepach, a co za tym idzie - tym niższe będą ich ceny.

Zdjęcie Pierwsze kurki już pojawiły się w sklepach i na targach / Tadeusz Wypych/REPORTER / East News

Jak przygotować grzyby kurki do jedzenia?

Przed spożyciem kurki należy prawidłowo oczyścić. Możemy zrobić to na różne sposoby. Pierwszą i najbardziej pracochłonną czynnością będzie czyszczenie grzybów na sucho pędzelkiem, gąbką, a nawet nową szczoteczką do zębów. Dzięki temu możemy zapobiec rozmiękczeniu kurek wskutek nasiąknięcia wodą. Istnieje jednak szybszy i prostszy sposób, stosowany przez kucharzy. Polega na włożeniu grzybów do dużej miski, przysypaniu ich solą i zalaniu zagotowaną wodą. Następnie wystarczy wymieszać kurki w misce, a piasek oraz inne zanieczyszczenia powinny opaść na dno.

Wiele osób zastanawia się, czy kurki przed smażeniem trzeba gotować. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Niektórzy twierdzą, że wszystkie grzyby leśne lepiej podgotować przed ich smażeniem. Inni jednak uważają, że ma to sens jedynie, gdy chcemy je mrozić lub zamarynować. Przygotowując kurki smażone na maśle, możemy, jednak nie musimy ich wcześniej ugotować. Surowe grzyby wystarczy smażyć około 10 minut, soląc je dopiero pod koniec.

Niektórzy utożsamiają kurki z lekko gorzkim smakiem. Okazuje się, że jest on zazwyczaj wynikiem zbyt długiego przechowywania tych grzybów. Istnieją jednak pewne triki kucharzy na kurki, które zniwelują gorzki smak. Jednym z nich jest moczenie grzybów w chłodnej wodzie lub mleku. Powinno ono trwać przynajmniej półtorej godziny. Inną polecaną techniką jest gotowanie grzybów w wodzie z dodatkiem cukru. Kucharze twierdzą, że jeśli chcemy uniknąć goryczy w kurkach, mrożone grzyby w zamrażalniku powinniśmy przechowywać maksymalnie kwartał.

Kurki właściwości lecznicze. Dlaczego warto jeść kurki?

Kurki to nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe grzyby. Mają wiele cennych składników odżywczych w tym:

witaminę D

witaminy z grupy B

kwas foliowy

wapń

żelazo

magnez

fosfor

potas

cynk

białko

beta-karoten

błonnik

Dzięki bogatemu składowi oraz właściwościom kurki warto spożywać, gdy walczymy z bakteriami, pasożytami i wirusami. Mają one działanie antybakteryjne. Mogą być również wykorzystywane w leczeniu problemów z wątrobą, a także cukrzycy typu 2. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jedzenie kurek pozytywnie wpływa na zdrowie naszej skóry, a także pomaga zwalczyć trądzik.

Zdjęcie Kurki mają wiele cennych składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Jednakże jeśli chcemy spożywać kurki w celach zdrowotnych, musimy pamiętać o pewnej ważnej kwestii. Substancje w nich zawarte są wrażliwe na wysoką temperaturę, a także sól. Z tego powodu nie powinniśmy poddawać grzybów obróbce termicznej. Zamiast tego możemy suszyć je na słońcu przez około 3-5 dni.

