Trudny test IQ. Wiele osób nie wie, jak podejść do tego zadania

Inteligencja to złożona i wielowymiarowa zdolność umysłowa, która obejmuje zdolność do rozumienia, uczenia się, przystosowania się do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, planowania, podejmowania decyzji, wnioskowania, przetwarzania informacji i wielu innych działań intelektualnych.

Jest to pojęcie, które ma wiele definicji i jest przedmiotem badań w dziedzinach takich jak psychologia, neurologia, filozofia i informatyka. Oto jedno z zadań na inteligencję. Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytanie w 10 sekund.

Julia zapłaciła za jabłko 40 groszy, a za pomarańczę 80 groszy. Ile zapłaciła za gruszkę?

Poprawna odpowiedź

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Oznacza to, że jesteś bardzo inteligentną osobą, która nie myśli szablonowo. Jeżeli jednak miałeś problem z tym zadaniem, to nic się nie stało. W końcu tylko 3% osób jest w stanie odpowiedzieć na tak podchwytliwe pytanie. Oto prawidłowe rozwiązanie:

Julia zapłaciła za gruszkę 40 groszy, ponieważ cena każdego owocu jest obliczana przez pomnożenie liczby samogłosek przez 20 groszy.

Zdjęcie Zwróć uwagę na samogłoski / opracowanie własne / INTERIA.PL

