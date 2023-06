To nie jest idealny partner?

Czym jest toksyczny związek? W ten sposób można zdefiniować relację, której celem jest kontrolowanie i podporządkowanie sobie drugiej osoby. Często w takich związkach można zauważyć manipulację, szantaż emocjonalny, przymus, obwinianie oraz poniżanie drugiej osoby. Powszechnie uznaje się, że zdrowe związki powodują w nas miłe emocje. Wiążą się z przypływami radości oraz lepszym samopoczuciem. W partnerze z zasady można odnaleźć wsparcie.

Uczucia Jak obronić się przed toksykiem? Jedna metoda zbije go z tropu Określenie, czy jesteśmy z właściwą osobą, jest bardzo trudne. Często nasz osąd jest podyktowany subiektywnymi ocenami oraz uprzedzeniami. Nie wszystkie sytuacje, w których możemy się znaleźć, są proste do określenia. Jakie oznaki w związku mogą świadczyć o tym, że osoba, z którą jesteśmy, rzeczywiście nie jest tą jedyną?

Cechy toksycznego związku

Relacja z niewłaściwą osobą w ekstremalnych sytuacjach może mieć cechy toksycznego związku. W takich przypadkach czujesz się manipulowana lub gorsza od osoby, z którą jesteś. Poniżanie, szantaż emocjonalny, wyzwiska oraz przemoc werbalna to symptomy, na które trzeba bardzo uważać. Wyjście z takiej relacji może być trudne. Wykorzystywanie przez drugą połówkę twoich słabości, zdrady oraz brak zaufania to czerwone flagi, które powinny zwrócić twoją uwagę. Jeśli z dnia na dzień czujesz się coraz gorzej, może to być impuls do zmiany.

Drobne kryzysy mogą przerodzić się w problem

Często można spotkać się z sytuacją, że bardzo lubimy drugą osobę, jednak nasz związek nie działa. Może to oznaczać, że to niewłaściwy moment na relację z tą osobą, nawet jeśli nie jest toksyczna.

Przyczyną takiej sytuacji mogą być wasze cele. W perspektywie długofalowej może się okazać, że nie pasują do siebie. Nawet jeśli dobrze się razem bawicie, wasze plany na przyszłość mogą się nie pokrywać. Zastanów się, czego oczekujesz od związku za kilka lub kilkanaście lat. Potrzeba stabilizacji, chęć założenia rodziny, czy wyprowadzka do innego miejsca to elementy, które mogą sprawić, że zaczniesz zastanawiać się, czy relacja ma sens.

Zdjęcie Jeśli zauważysz, że macie inne plany na przyszłość, przemyśl, czy warto się angażować / 123RF/PICSEL

W niektórych sytuacjach gorszy okres w związku nie musi oznaczać, że do siebie nie pasujecie. Każdy z nas przechodzi w życiu trudne chwile. Kluczem jest komunikacja. Weź pod uwagę emocje i uczucia partnera, zanim przejdziesz do kończenia relacji. Kryzys w związku może być tymczasowy.

Czy jest ktoś inny?

Zdarza się, że w związek wchodzimy z nudów lub z powodu innej osoby. Każdy inaczej radzi sobie z rozstaniami. Może to być powód, dla którego jesteśmy w obecnej relacji. Związek z niewłaściwą osobą może być także skutkiem zbyt szybkiego wejścia w relację. Warto spędzić chwilę czasu samotnie. Pozwoli to odkryć twoje prawdziwe potrzeby i wymagania.

Niezdrowa relacja może być także wtedy, kiedy jesteś w związku z osobą, która kocha kogoś innego. Może się to objawiać:

emocjonalną niedostępnością

konfliktami

obwinianiem drugiej połówki

Zdjęcie Kluczem udanego związku jest komunikacja / 123RF/PICSEL

Taka relacja może wpłynąć na twoją samoocenę. Jeśli jesteś nieszczęśliwa i czujesz się niedostatecznie dobra dla twojego partnera, to może być znak, że warto zerwać. Niedostępność emocjonalna i dystansowanie się także może być tego objawem. W takich sytuacjach najlepiej zadziała rozmowa. Dobra komunikacja powinna pomóc ci podjąć decyzję, czy osoba, z którą jesteś, jest tą właściwą.

