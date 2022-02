Baran

Barany są bardzo impulsywne i spontaniczne, więc zakochują się szybko, łatwo i często! Są też typowymi łowcami - wystarczy dać im sygnał, a już ruszają do ataku. Są otwarte i bezpośrednie - nie kryją się ze swoimi uczuciami i migiem proponują randkę, często szaloną i oryginalną.

Barany to niestety także niereformowalni podrywacze. Mężczyźni śmiało zaczynają rozmowę, a kobiety roztaczają swój urok. Gdy już dopną swego, zaczynają się kłopoty... Barany nie znoszą bowiem rutyny, ich związki muszą być fascynujące i pełne przygód, a partnerzy spontaniczni i pełni niespodzianek. Jeśli do związku wkradnie się rutyna, Baran szybko się wycofa i poszuka przygody gdzie indziej.

Małżeństwo i życie rodzinne nie jest marzeniem Barana, woli podróżować, próbować nowych rzeczy i wciąż stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Z wiekiem jednak nawet najbardziej szalony Baran poszuka stabilizacji, pod warunkiem jednak, że jego partner będzie równie szalony, interesujący i spontaniczny. Jeśli nie, znów ruszy na łowy...

Idealny partner: Strzelec

Strzelec

Nadchodzą zmiany w kasach samoobsługowych. To koniec stania w kolejkach? Idealnym partnerem dla Barana jest Strzelec i nic dziwnego, bo to kolejny znak zodiaku, który nie znosi stagnacji, szybko się nudzi i wciąż szuka swojego miejsca w życiu. Strzelce lubią flirtować, są atrakcyjne i otwarcie wyrażają swoje zainteresowanie - nie będą godzinami uwodzić partnera, ale szybko zaproponują randkę, wspólne wakacje lub... mieszkanie.

Strzelec jest z natury bardzo sympatyczny i radosny, ludzie bardzo go lubią i chcą przebywać w jego towarzystwie. Entuzjazm i otwartość Strzelca sprawiają, że płeć przeciwna dosłownie lgnie do niego, więc osoby spod tego znaku zodiaku nigdy nie narzekają na brak adoratorów. Partner, którego upatrzy sobie Strzelec musi liczyć się z tym, że ciężko będzie mu za nim nadążyć, jeśli jednak sprosta, to czeka go fascynująca przygoda u boku jednego z najciekawszych znaków. Jeśli nie, Strzelec upatrzy sobie już nowy obiekt westchnień.

Idealny partner: Baran



Bliźnięta

Bliźnięta to zdecydowanie jeden z najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku. Z jednej strony nie potrafią żyć w samotności, a bliskość drugiej osoby jest dla nich bardzo ważna. Z drugiej, nieobce są im liczne podboje oraz romanse i długo szukają partnera, który spełni wszystkie ich wymagania.

Bliźnięta mają dość chwiejny charakter, często zmieniają zdanie, wciąż czegoś szukają. Szukają także miłości, bo to jedna z najważniejszych rzeczy w ich życiu. Niestety, te poszukiwania prowadzą często do zdrady, bo Bliźnięta nie zadowalają się pierwszą lepszą relacją, sporo romansują, osiągając w efekcie zaskakującą biegłość w uprawianiu seksu. Bliźnięta są dobrymi kochankami, są śmiałe, skore do eksperymentów, ale szybko się nudzą i partner musi wciąż dbać o ogień w związku.

Idealny partner: Waga



Ryby

Zodiakalne Ryby uważane są za najbardziej romantyczny znak zodiaku, a dla prawdziwej miłości są w stanie poświęcić naprawdę sporo. Wciąż jej szukają, a ponieważ w głowie mają już swój ideał partnera, poszukiwania te mogą zająć naprawdę wiele lat...

Ryby mocno przywiązują się do swojego wyobrażenia, co utrudnia im znalezienie miłości w realnym świecie. Mają duże wymagania, nie unikają romansów i miłosnych przygód i zazwyczaj mają na koncie mnóstwo nieudanych związków.

Ryby nigdy się nie poddają i są w stanie tak długo szukać idealnego partnera, aż wreszcie go znajdą. Te poszukiwania prowadzą jednak często do zdrad, bo pragnienie znalezienia prawdziwej miłości jest tak mocne, że idą po nią często "po trupach" i nie oglądając się za siebie. Każda kolejna, miłosna porażka mocno je jednak dotyka, ale wycierają łzy, otrzepują ręce i ruszają dalej. Zazwyczaj udaje im się w końcu znaleźć prawdziwą miłość, ale zostawiają za sobą sporo złamanych serc.

Idealny partner: Rak



***

