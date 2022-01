Poszczególne znaki zodiaku charakteryzują się specyficznymi cechami. Jedne są ambitne i pewne siebie, inne skryte i uległe. Jedne mają łagodny, skory do kompromisu charakter, a życie z innymi to prawdziwe wyzwanie. Oto pięć znaków zodiaku, które mają najgorszy charakter!



Lew

Lew jest apodyktyczny i bardzo uparty. Jest też dość próżny, lubi być podziwiany i potrzebuje być jak najczęściej w centrum uwagi.

To wszystko sprawia, że większość osób spod znaku Lwa ma skłonności do zbyt mocnego koncentrowania się na samych sobie. Lew jest egocentrykiem, bywa egoistą i często nie zwraca zbytniej uwagi na potrzeby innych ludzi.

Zodiakalny Lew jest bardzo dumny, nosi głowę wysoko i nie lubi, gdy coś nie idzie po jego myśli. Idealnie, by wszyscy uważali go za najlepszego i najważniejszego członka towarzystwa - to sprawia, że może się poszczycić jednym z najtrudniejszych charakterów wśród wszystkich znaków.

Baran



Baran, podobnie jak Lew jest egocentrykiem, jest niecierpliwy, impulsywny, wojowniczy i skłonny do ekstremalnych zachowań. Często też jest zdecydowanie zbyt szczery i powinien utemperować nieco język.

Barany są inteligentne i mają sporo zalet, ale to jednocześnie jedne z najcięższych znaków zodiaku. Sporą wadą jest ich ogromna niecierpliwość - Barany nie umieją czekać na rezultaty swoich działań, bardzo szybko się zniechęcają i porzucają swój cel. Szkoda, bo gdyby jeszcze trochę poczekały, mogłyby go osiągnąć.

Koziorożec nie toleruje sprzeciwu, a Skorpion lubi się mścić! Oto najgorsze znaki zodiaku!

Bliźnięta





Bliźnięta są impulsywne i nerwowe, ale do ich najgorszych wad należą niezdecydowanie, egocentryzm i brak szczerości. Taka mieszanka sprawia, że z Bliźniętami żyje się naprawdę ciężko!

Jedną z największych wad Bliźniąt jest brak zrozumienia motywacji innych osób. Koncentrują się też bardzo na własnych potrzebach oraz pragnieniach, a skrytykowane, łatwo się obrażają.

Koziorożec



W grupie znaków zodiaku obdarzonych wyjątkowo ciężkimi charakterami znajduje się także Koziorożec. To znak, który za wszelką cenę dąży do sukcesu, sporo wymaga - zarówno od siebie jak i od innych, nie toleruje sprzeciwu i zawsze chce mieć ostatnie zdanie. Co gorsze, zazwyczaj sądzi, że wie lepiej, co jest dla innych dobre. Jest surowy, niedostępny i zamknięty w sobie.

Koziorożca cechuje też często materializm, nadmierna powaga, apodyktyczność, a nawet despotyzm! Jeśli Koziorożec nie zapanuje nad tymi cechami, ludzie mogą zacząć się od niego odwracać, a on może zacząć wieść życie samotnika.



Skorpion

Skorpion to jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy znak zodiaku. Bywa mściwy, pamiętliwy, zazdrosny, niepokorny, ale także kłamliwy. Często manipuluje ludźmi.

Skorpiony mają bardzo dobrą pamięć i mogłaby być to zaleta, gdyby nie fakt, że doskonale i na zawsze zapamiętują one zadane im rany i poniżenia. Nawet po upływie wielu lat chowają urazę i szukają okazji do zemsty.

Skorpion jest odważny i silny i chętnie podejmuje walkę, a im bardziej jest ona zacięta, tym lepiej. Skorpiony wpadają jednak łatwo w skrajności i gdy znajdą się po "złej stronie mocy" mogą zacząć ranić nie tylko siebie, ale także najbliższych. To sprawia, że życie z nimi nie należy do łatwych.

***

