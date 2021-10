Najbezpieczniej jest wrzucać do toalety jedynie papier toaletowy. W ten sposób zmniejszymy ryzyko zatorów do minimum. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że wrzucając do muszli klozetowej przedmioty, które nigdy nie powinny się w niej znaleźć, mogą spowodować awarię kanalizacji w całym bloku, narażając tym samym na niewygodę wiele osób zamieszkałych w budynku.

Toaleta to nie śmietnik. Jakich rzeczy nie powinniśmy wrzucać do sedesu?

Dlaczego nie powinniśmy wrzucać do toalety niczego poza papierem toaletowym? Przyłącze kanalizacyjne oraz sieć w Polsce mają zazwyczaj średnicę około 20 centymetrów. To wystarczająco dużo, jeśli korzystamy z muszli klozetowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednak w innym razie, łatwo jest doprowadzić do niedrożności kanalizacji.

Warto pamiętać, że zator nie zawsze powstaje zaraz po spuszczeniu wody. Bywa, że przepustowość rury zmniejsza się stopniowo, doprowadzając w ostateczności do całkowitego zamknięcia światła.

Zdjęcie Do toalety powinniśmy wrzucać jedynie papier toaletowy. / 123RF/PICSEL

Oczyszczalnie ścieków coraz częściej apelują o rozsądek. W "Raporcie społecznej odpowiedzialności" opublikowanym przez poznański wodociąg Aquanet w 2015 roku czytamy o tym, jak kończy się wrzucanie do kanalizacji zabronionych rzeczy.

Skutkiem takich działań są awarie lub groźne sytuacje jak np. wybijanie ścieków w piwnicach budynków, zatory, uciążliwy, przykry zapach z kanalizacji czy wzrost populacji szczurów w kanałach tłumaczą eksperci.

Czego pod żadnym pozorem nie powinniśmy wrzucać do toalety?

Środki higieny osobistej: tego nie wrzucaj do toalety!

Chociaż w toaletach publicznych zazwyczaj powieszone są informacje o tym, by nie wrzucać do muszli klozetowych środków higieny osobistej, wiele osób bagatelizuje podane na instrukcjach zalecenia. Jak się okazuje, zużyte podpaski, tampony czy pieluchy bardzo często, zamiast w koszu lądują w sedesach.

Również niebezpieczne są waciki, mokre chusteczki i patyczki do uszu. Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, pod wpływem wody pęcznieją, jednocześnie blokując przepływ. Warto pamiętać, że ręczniki papierowe również nie powinny trafiać do toalety. Szybko nasiąkają wilgocią, tworząc zbite kule, które z trudem przedostają się przez rury.

Zdjęcie Zużyte podpaski, tampony czy pieluchy bardzo często, zamiast w koszu lądują w sedesie. / 123RF/PICSEL





Materiały budowlane. Dlaczego są zagrożeniem?

To, dlaczego materiały budowlanie nie powinny znaleźć się w toalecie, wydaje się oczywiste. Tymczasem farby, piasek, żwir, tynk, czy nawet cement bardzo często są spłukiwane przez ekipy remontowe czy nieostrożnych właścicieli, którzy sami wykańczają mieszkanie. Materiały budowlane zawierają związki chemiczne, które mają negatywny wpływ na środowisko. Utylizowane w toalecie, zagrażają więc przyrodnie.

Tynk i cement są szczególnie niebezpiecznie. Zastygając w wodzie mogą doprowadzić nawet do całkowitego odcięcia przepływu ścieków, który zostanie nieopatrznie "zacementowany".

Nie wrzucaj do toalety resztek jedzenia

W niektórych domostwach resztki jedzenia są wyrzucane do toalet niemal codziennie. Właściciele w ten sposób pozbywają się niewygodnych odpadów, które zalegając w koszach, psują się i nieprzyjemnie pachną. Resztki jedzenia w postaci kości mogą spowodować zatory.

Jednak to nie jedyny powód, przez który nie powinniśmy wrzucać ich do muszli klozetowych. Resztki przyciągają szczury i sprawiają, że ich populacji w kanalizacjach rośnie. Warto wiedzieć, że rury na niektórych odcinkach wypełnione są powietrzem. Gryzonie wykorzystują to i z łatwością przedostają się do mieszkań i domów.

Do toalety nie powinniśmy wylewać również oleju, który pozostaje w garnku na przykład po smażeniu frytek. Według informacji udostępnionych przez poznański wodociąg Aquanet w 2015 roku zużyte oleje roślinne to przyczyna ponad 70 proc. awarii sieci kanalizacyjnej. Nie należy wylewać ich do zlewów ani sedesów, ponieważ tężeją i tworzą zatory.

Zdjęcie Resztki przyciągają szczury i sprawiają, że ich populacji w kanalizacjach rośnie / 123RF/PICSEL

Leki mogą skazić środowisko

Leki zawierają szkodliwe dla środowiska substancje. Niektóre z nich ze ścieków mogą przedostać się również wód gruntowych. To z kolei powoduje ogromne zagrożenie i niebezpieczeństwo dla roślin i zwierząt.

Jak się okazuje, obciążeniem dla środowiska są przede wszystkim niektóre rodzaje antybiotyków oraz substancje hormonalne. Niewłaściwie zutylizowane lekarstwa mogą mieć również wpływ na życie ludzi. W niektórych przypadkach powodują wzrost oporności bakterii na konkretne składniki.

Nie wrzucaj do toalety włosów i nici dentystycznych

Chociaż mogłoby się wydawać, że wrzucanie włosów do toalety nie jest groźne, nic bardziej mylnego. Pojedyncze włosy, rzeczywiście nie stwarzają zagrożenia zatorami, jeśli jednak często wrzucamy do sedesu więcej włosów, skutki mogą być nieprzyjemne.

Włosy plączą się i z łatwością otaczają inne przedmioty. Zahaczając się o śmieci mogą spowodować zagrożenie i zablokować przepływ wody w rurach. Dokładnie tak samo zachowują się nici dentystyczne, dlatego ich również nie powinniśmy wyrzucać do toalet.

Zdjęcie Włosy plączą się i z łatwością otaczają inne przedmioty / 123RF/PICSEL





Strzykawki: tego po żadnym pozorem nie wrzucaj do sedesu

Strzykawki - zawierające resztki substancji - nie należy wrzucać do toalety z tego samego powodu, co leki. Warto jednak pamiętać, że igły stanowią zagrożenie również dla pracowników zakładów kanalizacyjnych. To przedmioty ostre, które mogą powodować ukłucia i zranienia.

Rozbite naczynia to duże zagrożenie

Potłuczone szkło - podobnie jak strzykawki - stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników zakładów kanalizacyjnych. W trosce o ludzkie zdrowie nie powinniśmy wrzucać ich do toalety. Ponadto. Szkło może uszkodzić przewód kanalizacyjny. Ostre odłamki zagnieżdżone w rurach wystają, więc inne przedmioty zahaczają o nie. W ten sposób nietrudno jest doprowadzić do zatoru.

Zdjęcie Do toalety nie można wrzucać leków w żadnej postaci. / 123RF/PICSEL

