Jak zaoszczędzić na prądzie?

Zacznij od przyjrzenia się swoim nawykom i wyeliminuj te niewłaściwe. Przede wszystkim - pamiętaj o wyłączaniu światła, które jest zbędne! Wielu z nas niestety nie ma w zwyczaju gasić światła w pomieszczeniu, z którego wychodzi.

Niektórzy tłumaczą to tym, że jeśli wychodzimy tylko na chwilę, nie warto wyłączać światła, bo spowoduje to większe straty energetyczne niż świecąca żarówka. Tymczasem jest to jeden z największych mitów! Energia, która jest pobierana przy włączeniu światła wynosi tyle co żarówka świecąca przez... sekundę.

Nie zapomnij także wymienić żarówki na energooszczędne typu LED - mają najdłuższą żywotność - gwarantują od kilkunastu tysięcy do nawet 50 tysięcy godzin świecenia i są najbardziej wydajne. Można zaoszczędzić dzięki nim nawet 80 proc. energii przy o wiele wyższej efektywności.

Jak oszczędzać na prądzie? Nie popełniaj tych dwóch błędów

Zdjęcie Jednym z prostych sposobów oszczędzania jest gaszenie światła, gdy z niego nie korzystamy / 123RF/PICSEL





Pamiętaj też o tym, żeby nie korzystać z trybu stand-by w urządzeniach elektronicznych. To wygodna funkcja, która pozwala uruchomić monitor czy komputer szybciej, jednak z perspektywy oszczędzania na rachunkach zupełnie się nie sprawdza i jest prawdziwym pożeraczem prądu. Nieużywane sprzęty najlepiej po prostu wyłączać.

Innym powszechnie popełnianym błędem jest trzymanie ładowarek i innych urządzeń podpiętych do listwy na stałe, nawet wtedy, gdy z nich nie korzystamy. Taki sprzęt najlepiej zawsze wyciągać z gniazdka, wtedy mamy pewność nie pobiera zbędnej mocy.

Jak oszczędzać prąd w kuchni? Zastosuj te triki!

W kuchni zadbaj o szczelną lodówkę i sprawdzaj, czy nie ucieka z niej zimno, otwieraj ją też tylko wtedy, kiedy potrzebujesz i nie chowaj do środka ciepłych potraw, to niepotrzebnie zwiększy pobór energii.

Pamiętaj też o gotowaniu w garnkach, które dobrze przewodzą ciepło i zawsze pod przykryciem - to sprawi, że zaoszczędzisz nawet 30 proc. energii! Jeśli korzystasz z płyty elektrycznej lub piekarnika, możesz wyłączać urządzenie kilka minut przed planowanym końcem - nadal będzie trzymało ciepło, ale już bez poboru prądu. Ładuj zmywarkę i pralkę do pełna.

Zdjęcie Prostym trikiem, by zaoszczędzić podczas gotowania, jest przykrywanie garnka pokrywką / 123RF/PICSEL

Jak zaoszczędzić na wodzie?

Sposoby na oszczędzanie wody są naprawdę proste, a do niektórych z nich jesteśmy zachęcani od dzieciństwa. Po pierwsze - warto zakręcać wodę podczas mycia zębów. To naprawdę drobny nawyk, który nie jest w żaden sposób uporczywy, a dzięki niemu możemy zaoszczędzić w skali roku dziesiątki litrów wody. Podobnie przy innych sytuacjach, kiedy korzystasz z bieżącej wody, np. zmywasz naczynia - dobrze, jeśli wejdzie ci w krew zakręcanie kranu, aby woda nie lała się ciurkiem bez sensu.

Po drugie - wybieraj prysznic zamiast wanny. To ogromna oszczędność! Podczas kilkuminutowego, szybkiego prysznica bez deszczownicy zużywa się około 40-50 litrów wody, co kosztuje 20-30 złotych miesięcznie. Tymczasem kąpiel w wannie to aż 120-150 litrów wody, co oznacza trzy razy wyższe rachunki! W skali roku możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Jeśli jednak nie chcesz rezygnować z relaksujących kąpieli, pozwalaj sobie na nie maksymalnie raz w tygodniu. Oszczędzaj też pod prysznicem - woda nie musi lecieć ciągłym strumieniem, nie potrzebujesz jej, kiedy mydlisz ciało albo nakładasz odżywkę czy maskę na włosy.

Naucz się też dobrych nawyków ponownego wykorzystania wody. Wymieniasz wodę dla swojego czworonoga? Nie pozbywaj się starej, tylko podlej nią kwiaty. Wodą po kąpieli w wannie możesz umyć podłogę. Możesz wykorzystywać też wodę z gotowania warzyw do celów pielę Taki "recykling" może pomóc znacząco zmniejszyć rachunki.

Oszczędzanie wody. Zainwestuj w naprawę lub odpowiedni sprzęt

Zainwestuj również w naprawę cieknących kranów. Wydaje ci się, że pojedyncze krople, które z nich kapią, to nic wielkiego? Wyglądają niepozornie, jednak mogą one wygenerować naprawdę duże zużycie wody - w skali roku to może być nawet kilka tysięcy litrów!

A jeśli dopiero urządzasz mieszkanie, wybierz baterie jednouchwytowe oraz zmywarkę - jest o wiele bardziej ekonomiczna niż mycie ręczne. Szukaj sprzętu, który jest wyposażony w tryb ekologiczny - będzie pobierał mniej wody.

Zdjęcie Podczas mycia zębów, czy namydlania rąk, również warto na ten moment zakręcić wodę / 123RF/PICSEL





