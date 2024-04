Miłośnicy leśnych wędrówek z niecierpliwością wyczekują nadejścia sezonu grzybowego, kiedy znów będą wynosić z lasów pełne naręcza smacznych okazów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć go nieco wcześniej. Pierwsze grzyby rosną już bowiem w polskich lasach. Wystarczy raptem nieco uwagi.

W kwietniu w lasach pojawiają się, uważane przez wielu za najsmaczniejsze i najzdrowsze grzyby, smardze. Sprawdzą się jako dodatek do sosów, zup czy jajecznicy, już na początku roku wypełniając kuchnię grzybowym aromatem. Co ważne, pozwolą również sporo zaoszczędzić. Kilogram świeżych grzybów w sklepach i na targowiskach kosztuje bowiem od około 200 do nawet 450 złotych.