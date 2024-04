Naturalne usuwanie chwastów ? Wiele osób po prostu je wyrywa. Oczywiście nie jest to najgorsza metoda, ale wtedy trzeba włożyć dużo wysiłku, aby uzyskać wymierne rezultaty. Problemem może być również fakt, że wyrywanie chwastów nie zawsze jest skuteczne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w ziemi może pozostać nadal fragment systemu korzeniowego, więc po czasie problem powróci, nierzadko ze zdwojoną siłą. Trzeba również widzieć, że chwasty lubią wyrastać w różnych, nietypowych miejscach, np. w szczelinach kostki brukowej lub w gąszczu roślin ozdobnych, czy w trawniku. Wtedy wyrywanie może okazać się totalnie nieskuteczne .

Jeśli męczą nas chwasty i wyrywanie ich nie sprawdziło się, to można w domowym zaciszu przygotować skuteczny roztwór, który pozbędzie się niechcianych roślin. Wystarczy sięgnąć po trzy składniki, które zazwyczaj są na stanie każdej domowej spiżarni. Do dużej butelki ze spryskiwaczem trzeba wlać szklankę octu, pół szklanki soli oraz litr wody, a następnie bardzo dokładnie wymieszać. Teraz można udać się na działkę i spryskać niechciane rośliny. Trzeba jednak wykazać się ostrożnością: nie wolno dopuścić do pryskania mieszanką roślin ozdobnych, ponieważ może je zniszczyć.