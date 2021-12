Ten trik z mikrofalówką pozwoli ci zaoszczędzić czas!

Pomimo tego, że podgrzewanie jedzenia w kuchence mikrofalowej wydaje się rzeczą banalną, okazuje się, że nawet w tak prostej kwestii zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego.

Użytkownik TikToka, Damien Saliens wpadł na pomysł, dzięki któremu oczekiwanie na obiad lub kolację będzie jeszcze krótsze.

W krótkim filmiku pokazał trik na to, aby włożyć jednocześnie dwa talerze do mikrofalówki.

Mało kto podgrzewa tak jedzenie w mikrofalówce. Nietypowy trik z TikToka pozwala zaoszczędzić czas

Damien Salinas poinstruował użytkowników TikToka, jak można odgrzewać jedzenie na dwóch talerzach w tym samym momencie. Wystarczy ułożyć je stopniowo, wykorzystując do tego zwyczajny kubek, który będzie znajdował się na jednym, a podtrzymywał drugi z nich.

Dzięki temu trikowi nie trzeba dwa razy włączać mikrofalówki i marnować prądu. Rachunki są mniejsze, a co ważniejsze, możemy także zaoszczędzić czas.

Chociaż porada Damiena Saliansa wydaje się genialna, wiele osób w komentarzach zarzucało mu, że przecież kubek rozbije się w kuchence mikrofalowej.

On jednak uważa, że wcale nie. Ponoć podgrzewa w ten sposób swoje posiłki od dawna i ta metoda za każdym razem działa.

Jakich naczyń nie wolno wkładać do mikrofalówki?

Niezależnie od wszystkiego, trzeba pamiętać, że, o ile szklane naczynia na ogół można wkładać do mikrofalówki, o tyle te wykonane z metalu, ze złotymi albo srebrnymi brzegami pod żadnym pozorem nie powinny się w niej znaleźć.

Najlepiej jednak sprawdzić na stronie producenta poszczególnego kubka, czy nadaje się on do tego, by w bezpieczny sposób móc mógł służyć do podgrzewania jedzenia w kuchence mikrofalowej.

