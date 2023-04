Rytuał zakończenia. Wykonaj go koniecznie przed Pełnią Różowego Księżyca

Pełnia Różowego Księżyca to czas, w którym nadarza się wyjątkowa i niepowtarzalna okazja do wykorzystania mocy Srebrnego Globu. Eksperci od astrologii twierdzą, że wówczas Księżyc ma ogromną moc. Stosowane praktyk oraz wyrażanie osobistych intencji w tym czasie, mają szansę zadziałać ze zdwojoną siłą. Warto wtedy wykonać rytuał zakończenia, który wkrótce powinien przynieść wiele korzyści. Chodzi o to, aby w swoim życiu domknąć i pożegnać pewne niewyjaśnione sprawy, które bywają powodem do niepokoju. Rytuał zakończenia pomoże ci:

Reklama

Pożegnać toksyczne relacje

Wyzbyć się zbędnego balastu emocjonalnego,

Zakończyć pewien etap w życiu

Główna wygrana w Lotto? Skreślając te liczby, masz szansę na zastrzyk gotówki. To najpopularniejsza kombinacja

"Święta jeszcze się nie zaczęły, a ja już mam ich serdecznie dosyć", "Mamusia uważa, że bałagan w domu jest niekatolicki" LIST

Jackowski przepowiedział, co wydarzy się w kwietniu. Zacznie się o świcie

Niedoceniane cechy autentycznej inteligencji. Jest ich aż osiem!



Praktykę tę należy wykonać koniecznie przed Pełnią Różowego Księżyca, czyli przed 6 kwietnia 2023 roku. Jeśli przegapisz ten termin, następna taka okazja będzie dopiero za rok.

Rytuał zakończenia - jak go wykonać?

Zdjęcie Spisanie na kartce listy spraw do zamknięcia, a następnie spalenie jej, pomoże je zażegnać / 123RF/PICSEL

Według astrologii, Pełnia Różowego Księżyca podwaja skuteczność naszych intencji wówczas, gdy działamy w dobrej intencji. Twój cel musi być nakierowany ku pozytywnym zamiarom, w żadnym wypadku nie mogą być nastawione na czyjąś szkodę. W przeciwnym razie możesz ściągnąć na siebie same nieszczęścia. Jak wykonać rytuał zakończenia?

Czytaj również: Różowy Księżyc: przedziwna pełnia, którą widać tylko raz do roku

Zacznij od przygotowania przestrzeni. Wybierz spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Następie:

Wieczorem weź kartkę papieru, usiądź wygodnie przy oknie, tak aby oświetlał cię blask Księżyca.

Zapal świecę przy użyciu tylko jednej zapałki.

Na kartce napisz to, co chcesz pożegnać czy usunąć ze swojego życia. Nie zaszkodzi też opisanie emocji ci towarzyszących.

Poprzez myśli pożegnaj się z przeszłością - sprawami bądź relacjami, które chcesz zakończyć.

Weź kilka głębokich oddechów.

Po wszystkim spal kartkę papieru w płomieniu świecy.

Jak podają wizjonerzy, na efekty rytuału nie trzeba długo czekać. Najczęściej pojawiają się już po upływie 24 godzin.