Różowy Księżyc: przedziwna pełnia, którą widać tylko raz do roku

Karolina Woźniak Życie i styl

Kwiecień to ten wyjątkowy czas w roku, kiedy natura budzi się do życia i wiosna nadchodzi w pełnej krasie. To także okres bardzo ciekawych zjawisk. Jednym z nich jest różowy Księżyc, który rozbudza wyobraźnię badaczy i artystów od setek lat. Kiedy jest pełnia różowego Księżyca i co oznacza różowy Księżyc?

Zdjęcie Różowy Księżyc to zwyczajowe określenie kwietniowej pełni / 123RF/PICSEL