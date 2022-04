Teściowe spod tych znaków zodiaku mają charakterki. Lepiej uważać

Choć nie wszyscy wierzą we wpływ gwiazd na nasze życie, horoskopy i cechy zodiaków nieraz zgadzają się z naszymi charakterami. Właśnie dlatego warto sprawdzać, jakie znaki do nas pasują, a z jakimi będzie nam zupełnie nie po drodze.

Dziś sprawdzimy teściową, spod którego znaku będzie żyło nam się najłatwiej.

Baran (21.03 - 19.04)

Baran to bardzo energiczny znak. Ma dobre pomysły i często potrafi wykazać się inicjatywą. Tak długo jak będziesz mieć z nią dobre stosunku, możesz spać spokojnie. Nie daj sobie jednak wejść na głowę. Dobre stosunki z teściową to jedno, wtrącanie się w twój sposób zarządzania domem, to drugie. Postaraj się delikatnie dać teściowej spod znaku Barana znać, że za bardzo rozpanoszyła się w waszym domu. Jeśli nie będziesz ostrożna, staniesz się pionierem na jej czarnej liście. Nie będzie dla ciebie litości.

Reklama

Byk (20.04 - 22.05)

Byki lubią wygodę. Zapewnij ją swojej teściowej, a możesz być pewna, że przypadniesz jej do gustu. Nie daj zrobić z siebie służącej, ale daj znać, że jest w waszym domu mile widziana i z chęcią porozmawiasz z nią przy kawie. Uważaj jednak, aby w dyskusji nie doszło do podważania zdania teściowej spod znaku Byka. Wtedy może rozwścieczyć się, jakby zobaczyła czerwoną pelerynę.

Bliźnięta (23.05 - 21.06)

Z Bliźniętami nigdy nic nie wiadomo. Spod tego znaku wywodzą się osoby bardzo zmienne i lubiące robić wiele rzeczy naraz. Podczas wizyty takiej teściowej, staraj się opowiadać o nowych doświadczeniach - na pewno jej zaimponujesz!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Rak (22.06 - 22.07)

Jeśli twoja teściowa urodziła się w zodiakalnym Raku to wiedz, że jesteś prawdziwą szczęściarą. Nieśmiałe z natury Raki nie będą chciały wdawać się w spory, ponieważ cenią sobie bliskość rodziny i dobre relacje z jej członkami. Taka teściowa będzie starała się pomóc, ale bez narzucania swojej woli. Możesz być pewna, że przy teściowej spod znaku Raka nic nie grozi ani tobie, ani twoim dzieciom. To doskonała matka, babcia i przyjaciółka dla synowej.

Zdjęcie Masz teściową spod znaku Raka? Jesteś szczęściarą / 123RF/PICSEL

Lew (23.07 - 23.08)

W tym wypadku najważniejsze jest dobre pierwsze wrażenie! Lwy, podobnie jak w naturze, są bardzo zdystansowane, lubią czuć, że mają nad wszystkim władzę. Przy pierwszym spotkaniu okaż jej szacunek i postaraj się komplementować ją kilka razy podczas rozmowy. Szybko oceniające Lwy przypinają łatkę, której ciężko się pozbyć, więc postaraj się zaprzyjaźnić najszybciej jak to możliwe.

Czytaj również: Teściowe. Czy faktycznie potrafią uprzykrzyć życie?

Panna (24.08 - 22.09)

Teściowa spod znaku Panny jest perfekcjonistką i tego, czego wymaga od siebie, będzie oczekiwać również z twojej strony - w końcu teraz ty jesteś najważniejszą kobietą w życiu jej syna! Również dlatego będzie wobec ciebie bardzo podejrzliwa. Jeśli pokażesz jej, że nie ma się czym martwić, poda ci pomocną dłoń.

Waga (23.09 - 22.10)

Nie licz, że z Wagą porozmawiasz wprost. To bardzo skryty i zrównoważony znak, dlatego nie musisz obawiać się nagłych wybuchów. Nie oczekuj również fajerwerków. Teściowa spod znaku Wagi jest szczera, ale nie sypie komplementami z rękawa. Ceni sobie natomiast słuchanie pochwał na swój temat.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Uczucia Jak polubić teściową? Teściowa spod znaku Skorpiona jest jak najlepszy detektyw - nic się przed nią nie ukryje. Nie próbuj jej okłamywać, bo natychmiast to wyczuje i straci do ciebie zaufanie. Wtedy stanie się zaborcza i ostra, może nawet nastawić przeciwko tobie twojego partnera.

Strzelec (22.11 - 21.12)

Teściowa spod znaku Strzelca jest prostolinijna i potrafi wybuchnąć. Spodziewaj się z jej strony ostrych uwag oraz prostych, skąpych komplementów. Uważaj na słowa, które wypowiadasz. Zezłoszczenie Strzelca może sprowadzić na ciebie kanonadę negatywnych opinii. Spraw by jej syn epatował szczęściem z bycia w związku z tobą, a twoja relacja z nią może być na przyzwoitym poziomie.

Koziorożec (22.12 - 19.01)

W razie sprzeczki nie licz na przeprosiny. Koziorożec rzadko przeprasza jako pierwszy, a już zwłaszcza będąc teściową! Będzie upierać się przy swoim, bo wierzy, że to właśnie ona wie, co jest najlepsze dla jej syna i wnucząt. To znak bardzo odpowiedzialny, więc w sytuacjach kryzysowych - nawet jeśli nie przypadłyście sobie do gusty - poda ci pomocną dłoń.

Wodnik (20.01 - 18.02)

Wodniki są bardzo elastyczne i potrafią odciąć się od uczuć, by wybrać najlepsze rozwiązanie. Właśnie dlatego bądź gotowa do konfrontacji - nie możesz dać się wyprowadzić z równowagi. Dasz tym samym dowód, że nie jesteś osobą, która powinna towarzyszyć jej synowi na nowej drodze życia.

Zobacz także: "Mamo", "pani mamo", a może inaczej? Oto jak najlepiej zwracać się do teściowej

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby są z natury ciepłe i empatyczne, darzą miłością swoich bliskich, a ci lubią zgłaszać się do nich po rady. Weź pod uwagę, że twój partner może chcieć poznać opinię matki, nim podejmie decyzję. Ryby zawsze chcą dobrze, więc jej rady nie będą kłodami rzucanymi pod nogi - w końcu należysz do rodziny, a ona jest dla Ryb najważniejsza.