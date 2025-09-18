Test na inteligencję. Tylko bystrzak rozwiąże w 10 sekund

Warto spróbować swoich sił w teście na inteligencję, ponieważ to nie tylko forma zabawy, ale też praktyczny trening dla mózgu. Sprawdź, jak poradzisz sobie z tą łamigłówką. Tomek wybiera się na zakupy i musi dobrze policzyć swoje wydatki. Ma określoną kwotę pieniędzy, a każdy przedmiot kosztuje inaczej. Twoim zadaniem jest sprawdzić, ile rzeczywiście mógł kupić, aby starczyło mu pieniędzy.

Tomek ma 100 zł. Koszule kosztują 15 zł za sztukę, krawaty 5 zł za sztukę. Kupuje 4 koszule i X krawatów. Ile krawatów kupił?

Poprawne rozwiązanie

Udało ci się rozpracować łamigłówkę, która spędza sen z powiek wielu internautom? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

Dane:

Tomek ma 100 zł.

Koszula kosztuje 15 zł za sztukę.

Krawat kosztuje 5 zł za sztukę.

Tomek kupuje 4 koszule i X krawatów.

Rozwiązanie:

4 koszule = 4 * 15= 60 zł

1 krawat = 5 zł, więc X krawatów = 5 * x

Cały wydatek Tomka: 60 + 5x = 100

5x = 100 − 60

5x = 40/:5

x = 8

Odpowiedź: Tomek kupił 8 krawatów.

