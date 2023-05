Popatrz na obrazek. Który z zaprezentowanych sposobów trzymania się za ręce najbardziej przypomina wasz?

1. Luźno za palce

Zdjęcie Delikatne trzymanie za palce. Co mówi o relacji? / materiały własne / INTERIA.PL

Jeżeli twój partner delikatnie trzyma cię za palce, oznacza to, że jest czuły i troskliwy. Ten gest oznacza, że partner chce cię chronić i zapewnić poczucie bezpieczeństwa, jednak bez zabierania twojej przestrzeni w związku. Delikatne trzymanie się za dłonie jest również oznaką subtelnej bliskości i intymności. Ten gest wyraża uczucia w sposób delikatny i pełen czułości. To również dowód, że w związku jesteście dla siebie niezwykle ważni, cenicie sobie swoją obecność i jesteście gotowi na to, by być dla siebie oparciem w każdej chwili.

2. Dłoń na dłoni

Zdjęcie Dłoń na dłoni sygnalizuje namiętność i więć / materiały własne / INTERIA.PL

Ten sposób trzymania dłoni symbolizuje namiętność i silną więź między dwojgiem ludzi. Trzymając się za ręce w ten sposób, ważne jest, aby obydwoje z partnerów mocno trzymali dłoń drugiej osoby. Jeśli jedna z dłoni jest zbyt rozluźniona, nie jest to dobry znak. Może wówczas symbolizować bierność, czy psychiczny dystans względem partnera. Jeżeli jednak obydwoje mocno trzymacie swoje dłonie, to najpewniej sobie ufacie i czujecie się bezpiecznie w swoim towarzystwie. Jeśli jednak jeden z partnerów zdecydowanie mocniej chwyta dłoń drugiego, przyciąga go do siebie, to może oznaczać chęć zapanowania nad nim i wywierania presji.

3. Za mały paluszek

Zdjęcie Osoby trzymające się za mały paluszek cenią swoją niezależność / materiały własne / INTERIA.PL

Ten rodzaj trzymania się za ręce oznacza, że oboje priorytetowo traktujecie swoją niezależność. Pary, które w ten sposób trzymają się za ręce, wiedzą, jak szanować swoją przestrzeń i prywatność. Może to również wskazywać, że para przechodzi przez moment, w którym jedno z dwojga odczuwa potrzebę zwiększenia swojej prywatności. Jeżeli trzymacie się za ręce w ten sposób, to bardzo możliwe, że sobie ufacie i nie macie przed sobą tajemnic, ale cenicie swoją prywatność.

4. Dłoń za dłonią

Zdjęcie Trzymanie sie za dłonie w ten sposób oznacza, że wasz związek opiera się na uczuciu / materiał własny / INTERIA.PL

Jeśli trzymacie się za ręce w ten sposób, oznacza to, że wasz związek opiera się na bardziej uczuciu, niż na pasji. Partner, który trzyma za dłoń drugą osobę może mieć silniejszą osobowość, często przejmuje inicjatywę i jest bardziej zdecydowany w związku. Oznacza to iż wasza relacja jest oparta na głębokim emocjonalnym powiązaniu między tobą a twoim partnerem/partnerką. Jest to związek, w którym silne uczucie i miłość odgrywają kluczową rolę. Oznacza to, że oboje macie silne uczucia i oddanie wobec siebie nawzajem

