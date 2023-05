"I że cię nie opuszczę aż do śmierci" - to słowa, które małżonkowie, często łamiącym się głosem, wypowiadają patrząc prosto w oczy swojemu wybrankowi. Potem mają już żyć długo i szczęśliwie. Na powodzenie w małżeństwie wpływa jednak wiele czynników.

Podczas gdy dla jednych podstawą jest wzajemne zaufanie, inni uważają, że nie ma związku bez szczerych rozmów, a każdy, nawet najgorszy problem, da się rozwiązać wspólnymi siłami. Serwis sheknows.com wyróżnił cztery główne typy małżeństw. Co ważne, tylko jeden z nich ma realne szanse na przetrwanie. O którym mowa?

Na powodzenie związku wpływa szereg czynników

Typ dramatyczny

Dramatyczne małżeństwo nieustannie ze sobą walczy. Walka nie jest jednak w żaden sposób dobra, a tym bardziej zdrowa dla związku. Takie pary mają dwa razy większe szanse na zerwanie, niż inne rodzaje par.

Ich poziom zaangażowania w związek zmienia się gwałtownie, w zależności od najnowszego dramatu. Związek nie opiera się w tym przypadku na partnerstwie, a indywidualizmie. Ciągła walka sprawia, że małżonkowie są zdecydowanie szczęśliwsi osobno, aniżeli razem. Nieustannie rozchodzą się i znów do siebie wracają.

Typ zaangażowany społecznie

Pary zaangażowane społecznie mają tę samą grupę przyjaciół, dzieląc sieć społecznościową. Posiadanie wspólnych znajomych jest dla nich bardzo ważne. Sprawia bowiem, że czują się sobie bliżsi i bardziej oddani sobie nawzajem.

Nawet jeśli się rozstaną, mają tendencję do nieustannych powrotów. Wszystko dlatego, że często się spotykają, co umożliwia im ta sama grupa znajomych. Nie są wręcz w stanie się od siebie uwolnić.

Małżeństwa konfliktowe uwielbiają kłótnie

Typ konfliktowy

Małżeństwa konfliktowe uwielbiają kłótnie. Kiedy uda im się zażegnać jeden kryzys, na horyzoncie niemal natychmiast pojawia się kolejny. Podczas kłótni poziom ich zaangażowania w związek znacznie spada. To nie oznacza jednak, że spory prowadzą do rozstania.

Pary konfliktowe mają tendencję do przeskakiwania między kłótniami, które ich oddalają, a byciem bardzo namiętnymi, co znów przyciąga ich do siebie na nowo. W takim związku ciężko czuć się stabilnie.

Typ skupiony na partnerze

To jedyny typ małżeństwa, który może odnieść prawdziwy sukces. Pary skoncentrowane na partnerze mają największe szanse na pozostanie razem i bycie szczęśliwym w miarę upływu czasu.

Osoby w takim związku są od siebie współzależne, ale jednocześnie ostrożne i rozważne w sposobie, w jaki dokonują wyborów. Chcą spędzać ze sobą każdą minutę. Związek jest dla nich najważniejszą wartością.