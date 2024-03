Spis treści: 01 Granatowy

02 Zielony

03 Jasnoniebieski

04 Fioletowy

05 Różowy

06 Żółty

07 Pomarańczowy

08 Brązowy

09 Czerwony

Granatowy

Jesteś osobą bardzo pewną siebie, dotyczy to zarówno twojej samooceny, jak i decyzji, które podejmujesz. W pracy jesteś profesjonalistą i zawsze jesteś zdecydowany. Jednak bywasz także osobą chłodną emocjonalnie. Dla siebie i dla bliskich jesteś surowy, a gdy ktoś cię zrani, tworzysz dystans w relacji.

Zielony

Jesteś człowiekiem spokojnym, który w każdej swojej decyzji dąży do równowagi. Twój punkt widzenia jest zawsze świeży. Twoja ocena nigdy nie jest pochopna. Jednak w życiu prywatnym potrafisz być zazdrosny, czasem jest to związane z niską samooceną. Jesteś niepewny względem ludzi i ich zamiarów, dlatego trudno jest ci komuś zaufać.

Reklama

Zobacz również: Jak siadają prawdziwi liderzy? Oto co mówi o tobie pozycja, w której siedzisz

Jasnoniebieski

Cenisz sobie w życiu bezpieczeństwo oraz zaufanie. Jesteś dosyć spokojną osobą, którą trudno jest wytrącić z równowagi. Jesteś świetnym pracownikiem, który wykonuje zadania bez mrugnięcia okiem. Potrafisz jednak być melancholiczny, co wpływa na twoje życie prywatne. Czasem nawet jesteś oziębły, a bliscy zarzucają ci obojętność.

Fioletowy

Jesteś osobą niezwykle kreatywną, co jest zdecydowanie twoją najmocniejszą stroną. Trudno jest cię rozgryźć, gdyż bywasz nieco tajemniczy. Lubisz otaczać się rzeczami luksusowymi, gdyż dzięki temu czujesz się lepiej. Niektórzy jednak zarzucają ci nadmierną złożoność i uważają, że pogrywasz sobie z innymi. Czasem odczuwasz niepokój, przez co twoje decyzje mogą być nieracjonalne.

Różowy

Jesteś delikatnym człowiekiem o niezwykłej wrażliwości. Otwarcie mówisz o swoich uczuciach zarówno prywatnie, jak i zawodowo. W miłości jesteś romantykiem. Niestety jesteś skłonny do przesadnych reakcji, które potrafią być za bardzo emocjonalne. Choć możesz myśleć, że chcesz dobrze, to czasem twoje słowa i czyny mogą innych przytłaczać.

Zobacz również: Test osobowości z okazji Dnia Kobiet. Która z kobiet jest najmłodsza?

Żółty

Jesteś bardzo energiczną i radosną osobą. Na co dzień cechuje cię optymizm, który sprawia, że jesteś świetnym towarzyszem i przyjacielem. W każdej sytuacji potrafisz zobaczyć światełko w tunelu. Czasem jednak wymagasz od innych nadmiernej uwagi, co może być męczące. Gdy się czegoś lękasz, potrafisz mówić o tym bez końca.

Pomarańczowy

Jesteś człowiekiem o ciepłej aurze. Potrafisz motywować siebie oraz innych. Jesteś także doskonałym mówcą. Gdy coś mówisz, inni słuchają tego z ogromnym podziwem. Czasem jednak podejmujesz decyzje zbyt pochopnie i zachowujesz się nadmiernie ekspresyjnie. Pamiętaj, czasem mniej znaczy więcej.

Zobacz również: Jaką jesteś osobą? Tego dowiesz się z naszego psychotestu

Brązowy

Jesteś osobą naturalną, której zależy na stabilności i rzetelności. Chłoniesz wiedzę, jak prawdziwy geniusz. Nie dbasz o wygląd, a o swoje wnętrze, które uważasz, że jest najważniejsze. Niestety czasem brakuje ci spontaniczności, zbytnio przywiązujesz się do rutyny. Trudno jest ci myśleć poza schematami.

Czerwony

W życiu kierujesz się miłością i pasją. Lubisz odczuwać silne emocje, gdyż uważasz, że tylko one mają największy sens w tym wszystkim. Bliscy są dla ciebie wszystkim. Na co dzień starasz się być przyjacielsko nastawiony, jednak czasem zachowujesz się agresywnie. Gdy ktoś nie słucha się do twoich zaleceń, możesz nadmiernie próbować dominować innych.