Spis treści: 01 Kolana na szerokości bioder

02 Noga założona na nogę

03 Szeroko rozstawione kolana

04 Skrzyżowane nogi wyciągnięte przed siebie

05 Skrzyżowane nogi cofnięte na podłodze

Człowiek komunikuje się całym ciałem. Nawet pozornie najmniej znaczący gest może poinformować nas o samopoczuciu lub charakterze drugiej osoby. Z tego powodu warto uświadomić sobie, co komunikujemy innym poprzez codzienne czynności takie jak siedzenie.

Kolana na szerokości bioder

Osoby, które siadają w tej pozycji, są inteligentne, pracowite i praktyczne. Lubią porządek i ład, a w codziennym życiu kierują się rozsądkiem. Takie osoby znają swoje możliwości, a także są świadome swoich zalet. Mimo tego nie są egocentrykami i nie popadają w samozachwyt. Potrafią kontrolować swoje emocje i często są powściągliwe w komunikacji z innymi.

Często są to również osoby, które stawiają na prostotę i funkcjonalność, a nie na ekstrawagancję i nadmierny przepych. Są skłonne do zachowania harmonii w swoim związku oraz stawiają na stabilność w relacji.



Noga założona na nogę

To prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych sposobów siedzenia, zwłaszcza wśród kobiet. W ten sposób najczęściej siadają osoby, które cechuje ogromna wyobraźnia, kreatywność i zdolność do nieszablonowego myślenia. To optymiści, którzy mniej lub bardziej świadomie sygnalizują swoją otwartość na daną sytuację. Osoby preferujące takie siedzenie są zwykle zrelaksowane. Zwykle nie lubią być zmuszane do robienia czegoś wbrew swojej woli, a także lubią mieć poczucie kontroli nad swoim życiem.



Taki sposób siedzenia świadczy też o elegancji i chęci dobrej prezencji. Może to ujawnić chęć zaimponowania lub też pokazania pewności siebie.

Szeroko rozstawione kolana

Taki sposób siedzenia może sygnalizować arogancję, a także potrzebę uwagi. Jest on charakterystyczny dla egocentryków. Poza tym siedzenie w taki sposób sygnalizuje trudności z koncentracją lub też znudzenie. Taka mowa ciała jest charakterystyczna dla tych, którym zależy na opinii i aprobacie innych.



Skrzyżowane nogi wyciągnięte przed siebie

Ta wygodna pozycja jest często przyjmowana przez osoby pewne siebie i odważne. To liderzy, którzy lubią ryzyko i potrzebują w życiu ciągłych wyzwań. Są oni zmotywowani do działania i lubią rzucać się na głęboką wodę. Taki sposób siedzenia komunikuje nam również asertywność, która czasami jednak może być odbierana jako arogancja.

Skrzyżowane nogi cofnięte na podłodze

Osoby siadające w takiej pozycji są najczęściej nieśmiałe, skryte, a także niepewne siebie. Taka postawa ciała świadczy o tym, że dana osoba nie czuje się komfortowo w miejscu lub w sytuacji, w której się znalazła. Wskazuje również na zdenerwowanie lub lęk.

Takie osoby mogą mieć trudności z otwarciem się emocjonalnie i byciem szczerymi w związku. Mogą być również skłonne do ukrywania swoich prawdziwych uczuć, co może prowadzić do problemów w relacjach.

