1. Kocioł - wiedza

Zdjęcie Kocioł / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kocioł jest symbolem wiedzy i mądrości. W wielu mitologiach kocioł był używany, by połączyć się z zaświatami. Był używany również do wróżenia i przygotowywania posiłków. Kocioł symbolizuje wiedzę - dzięki niemu można było rozwijać swoje umiejętności wróżbiarskie i nie tylko. Jeżeli to właśnie symbol kociołka do ciebie przemówił, oznacza to, że odczuwasz potrzebę zwiększenia swoich umiejętności. Nie czujesz się najlepiej z tym, jakie kompetencje masz teraz i pragniesz je rozwijać.

2. Wilk - niezależność i wolność

Zdjęcie Wilk / materiały własne / INTERIA.PL

Wilk jest symbolem niezależności oraz wolności. Wilki są w stanie przetrwać na własną rękę i mimo życia w stadzie, są niezwykłymi indywidualistami. Trudno je udomowić, ponieważ zawsze przemawia przez nie ich prawdziwa natura, która domaga się wolności. Bardzo podobnie jest z tobą - być może twoje obecne życie nie pozwala ci na bycie sobą w pełni i to cię wewnętrznie ogranicza. Czujesz, że nie możesz robić tego, co naprawdę chcesz i wpływa to negatywnie na twoje samopoczucie oraz dobrostan.

3. Skarabeusz - odrodzenie

Zdjęcie Skarabeusz / materiały własne / INTERIA.PL

Skarabeusz dla Egipcjan był świętym żukiem. Symbolizuje odrodzenie. Jeżeli wybrałaś ten symbol, to bardzo możliwe, że w głębi czujesz potrzebę ponownego przeżycia pewnych chwil z twoich wspomnień. Możliwe, że dziś czujesz się już bardziej wartościowa, czy pewna siebie i chciałabyś wrócić do niektórych momentów, by pozmieniać bieg wydarzeń.

4. Łuk - ochrona przed złem

Zdjęcie Łuk i strzała / materiały własne / INTERIA.PL

Łuk ze strzałą symbolizuje siłę, która chroni przed złem tego świata. Jeżeli więc wybrałaś ten znak, oznacza to, że odczuwasz silną potrzebę ochrony swoich najbliższych przed krzywdą i niesprawiedliwością. Być może w twoim otoczeniu znajdują się osoby, które wdały się w pewne konflikty, a ty nie wiesz, jak im pomóc i to cię martwi.

5. Rogi - potęga i siła

Zdjęcie Rogi / materiały własne / INTERIA.PL

W wielu mitologiach, również w Biblii, rogi symbolizują potęgę i siłę. W dawnych czasach wielbiono zwierzęta posiadające rogi - rogi mają ogromną siłę, można zadać nimi śmiertelny cios. Jeżeli to właśnie symbol rogów do ciebie przemówił, to możliwe, że masz kompleks związany z twoją pozycją w otoczeniu. Chciałabyś, by twoja wewnętrzna siła się przebudziła i byś mogła wreszcie postawić na swoim.

6. Lew - pewność siebie

Zdjęcie Lew / materiały własne / INTERIA.PL

Lew jest symbolem zwycięstwa, siły i odwagi, ale również pewności siebie. Lew symbolizuje potęgę, majestat, zwycięstwo. Jeżeli to właśnie ten symbol do ciebie przemówił, to najprawdopodobniej martwi cię twój brak pewności siebie, który jest źródłem wielu niedogodności w twoim życiu. Chciałabyś zrobić coś, co sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą i innymi w twoim otoczeniu.

