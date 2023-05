Nasz wiek mentalny może różnić się od tego biologicznego. Każdy z nas zna osobę, która już jako nastolatek zachowywała się nadwyraz dojrzale, znamy również osoby, które w podeszłym wieku czerpią radość z życia jak dwudziestolatkowie. Przygotowaliśmy test, który pomoże ci określić ci twój wiek mentalny. Popatrz na obrazek i odpowiedz: Która z kobiet wydaje ci się być najbardziej szczęśliwa? Liczy się pierwsza odpowiedź.

Kobieta nr 1

W życiu kierujesz się wartościami, które wyniosłaś z domu. Preferujesz klasyczny model rodziny - ty zajmujesz się dziećmi, a partner pracuje. Nie przepadasz za zmianami, jesteś zorganizowana, wszystko masz zaplanowane. W twoim życiu priorytetem jest rodzina i to właśnie ona powoduje, że czujesz się szczęśliwa. Cenisz sobie poczucie bezpieczeństwa, które daje ci wybór klasycznego modelu rodziny. Chociaż często bywasz zapracowana i zajęta sprawami twoich domowników, to właśnie to oni dają ci radość w życiu. Twój wiek mentalny to 40-60 lat.

Kobieta nr 2

W twoim życiu liczy się zabawa. Jesteś szczęśliwa, kiedy wszystkie swoje smutki i zmartwienia uda ci się "wytańczyć". Lubisz towarzystwo, masz dużo znajomych, z którymi chętnie spędzasz czas wolny. Lubisz dogadzać sobie zakupami, wakacjami all-inclusive i zabiegami kosmetycznymi. Lubisz też luksus, a pieniądze mają duże znaczenie w twoim życiu. W zasadzie to nimi się kierujesz, wybierając pracę, towarzystwo, czy planując wolny czas. Jeżeli chodzi o twój wiek mentalny, to bardzo możliwe, że masz około dwudziestu lat.

Kobieta nr 3

Najważniejszymi osobami w twoim życiu są przyjaciele. Masz ich kilku, jednak są to oddane osoby, którym możesz zaufać bez względu na sytuacje. Zwracasz dużą uwagę na swoje zdrowie oraz sprawność fizyczną. Wierzysz w stwierdzenie, że w "zdrowym ciele, zdrowy duch", przez co nie chcesz sobie pozwolić na zaleganie na kanapie. Lubisz rywalizację, a do uprawiania sportu motywuje cię bardziej samopoczucie, niż wysportowana sylwetka, chociaż na nią nie możesz narzekać. Lubisz pokonywać własne granice i czerpać z tego radość. Twój wiek mentalny to 30-35 lat.

Kobieta nr 4

Prowadzisz koczowniczy styl życia. Niektórzy uważają, że trudno ci się ustatkować, jednak to nie prawda - twoją stabilizacją jest ciągłe przemieszczanie się. Nie wyobrażasz sobie życia w jednej pracy, jednym miejscu, bez poznawania nowych osób, czy odkrywania nowych miejsc. Jesteś również bardzo kreatywną osobą, masz przyjaciół, jednak jesteś w stanie poradzić sobie na własną rękę. Cenisz towarzystwo innych, a z każdej nowej relacji wyciągasz coraz to inne doświadczenia. To wszystko wskazuje, że biorąc pod uwagę wiek mentalny, masz 20-30 lat.